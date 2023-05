RTL findet neue «Bachelorette»

TV-News

Jennifer Saro wird in der zehnten Staffel die Rosen verteilen.

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro ist die Bachelorette 2023.

RTL hat eine Nachfolgerin von Sharon Battiste alsgefunden. Die Wahl fiel auf die 27-jährige Jennifer Saro, die aus Straubing stammt, inzwischen aber in Berlin lebt. Sie hat in der zehnten Staffel, die im Sommer ausgestrahlt werden soll, die Wahl aus 20 Single-Männern, die um ihre Rosen und ihr Herz buhlen. Wann genau RTL die Jubiläumsstaffel zeigen wird, gab der Kölner Sender noch nicht bekannt.Saro ist Content-Creatorin und eine Sportskanone, wie RTL angibt. Außerdem ist die Single-Frau (seit 5 Jahren) Mutter eines einjährigen Sohnes, weshalb es kräftezehrend sein kann, Kind, Karriere und Haushalt unter einen Hut zu kriegen. Als Bachelorette möchte sich Saro endlich wieder verlieben und jemanden finden, mit dem sie ihren ereignisreichen Alltag teilen kann. Sie beschreibt sich selbst als „manchmal ein bisschen zu ehrlich, tollpatschig und fürsorglich“. Über ihre Teilnahme an der RTL-Sendung sagt sie: „Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat. Man ist nicht nur noch Mama, sondern immer noch eine Frau.“Auch wenn der Sendestart zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden soll, steht schon eines fest: Im Vergleich zum vergangenen Jahr wird RTL «Die Bachelorette» deutlich später auf Sendung schicken. 2022 startete die Staffel im Free-TV am 15. Juni. Dort ist dieses Jahr auf dem Sendeplatz am Mittwochabend zunächst eine Folgezu sehen, in den Folgewochen plant der Privatsender die Ausstrahlung von vier-Folgen.