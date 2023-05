Rundschau

Natürlich darf bei einer Wundertüte nicht auch eine gute Dokumentation fehlen und einen Klassiker bei Disney+.

«Mulligan» (seit 12. Mai bei Netflix)

«The Muppets Mayhem» (seit 10. Mai bei Disney+)

«WatchMe» (seit 12. Mai in der ZDFmediathek)

«Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat» (ab 21. Mai bei Sky)

«The Cleaner» (seit 10. Mai bei Disney+)

Kann eine Handvoll Überlebender in dieser satirischen Komödie Amerika wieder aufbauen und eine bessere Union bilden, nachdem die Erde von Aliens fast ganz zerstört wurde?Die Serie begleitet The Electric Mayhem Band – Dr. Goldzahn mit Gesang und Keyboard, das Tier am Schlagzeug, Sgt. Floyd Pepper mit Gesang und Bass, Janice mit Gesang und Leadgitarre, Zoot auf dem Saxophon und Lips auf der Trompete – auf einer epischen, musikalischen Reise, um ihr allererstes Studioalbum aufzunehmen. Mit Hilfe der engagierten, jungen Musikmanagerin Nora Singh (Lilly Singh) wird die Muppet Band der alten Schule mit der heutigen Musikszene konfrontiert, während sie an ihrer ersten eigenen Platte basteln.Auf der Online-Plattform "WatchMe" ist der Kontakt direkt, persönlich und einfach – solange das Geld stimmt! Das zeigt der Erfolg der "WatchMe"-Ikone Pola (Tara-Louise Wittwer). Und auch Körperaktivistin und Sexarbeiterin Malaika (Maddy Forst) , die alleinerziehende Mutter Toni (Anna Werner Friedmann) und das Paar Tim (Michelangelo Fortuzzi) und Josh (Simon Mantei) sind dort aktiv und sammeln ganz unterschiedliche Erfahrungen.Juan Carlos I. war lange Zeit ein spanischer Held, der auf der ganzen Welt dafür gefeiert wurde, dass er sein Heimatland mit seinen progressiven und demokratischen Werten reformierte. Er führte Spanien aus der Franco-Diktatur in die parlamentarische Monarchie und trug entscheidend zum Wandel in einen modernen Staat mitten in Europa bei. In seiner Heimat machte ihn das so populär wie keinen anderen Regenten vor ihm.Paul "Wicky" Wickstead, ein staatlich geprüfter Reinigungstechniker, ist für die Beseitigung von Todes- und Verletzungsspuren sowie anderen biologisch gefährlichen Rückständen an Tatorten zuständig. Im Laufe seiner Arbeit lernt er eine Vielzahl von Menschen kennen.