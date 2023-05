Reba wird «The Voice»-Coach

US-Fernsehen

Die Musikerin und Schauspielerin ist im Herbst zu sehen.

Nachdem sie in der 23. Staffel vonals Super-Mentorin fungierte, kehrt Reba McEntire nun offiziell als Coach in die 24. Runde zurück. Die Ankündigung wurde am Montag bei der Upfrontshow von NBCU bestätigt. Die in die Country Music Hall of Fame aufgenommene Reba McEntire gesellt sich zu dem altgedienten Coach John Legend und den wiederkehrenden Coaches Niall Horan und Gwen Stefani.Die 23. Staffel wird am Montag, 15. Mai, um 20 Uhr mit einem zweistündigen Halbfinale fortgesetzt. Die besten acht Künstler werden zum ersten Mal live vor den Coaches gegeneinander antreten und um einen Platz im Finale kämpfen. Die Zuschauer werden in Echtzeit für ihren Lieblingskünstler abstimmen, und das Ergebnis wird am Ende der Show bekannt gegeben.Adam Levine und Maroon 5 sind für das zweiteilige Finale von Staffel 23 vorgesehen, das am 23. Mai ausgestrahlt wird. Die Gruppe wird ihre neue Single "Middle Ground" performen, das erste neue Lied der Gruppe seit zwei Jahren. Ein Musikvideo zu dem Song wird ebenfalls Premiere haben. «The Voice» wird von MGM Television, Warner Bros. Unscripted Television in Zusammenarbeit mit Warner Horizon und ITV Studios The Voice USA, Inc. produziert.