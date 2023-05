Neuausrichtung ohne WB und Paramount

Hintergrund

Der Fernsehsender The CW startet sieben neuen Serien in den Herbst. Nur «All American» schafft es von den früheren Inhabern ins Herbstprogramm.

The CW Network wird im Herbst 2023 sein sieben Nächte umfassendes Primetime-Programm mit einer strategischen Mischung aus neuen und wiederkehrenden Originalserien und aufregenden neuen alternativen Programmen starten, wie Brad Schwartz, President of Entertainment, The CW Network, heute bekannt gab."In diesem Herbst macht The CW den ersten Schritt, um größer und breiter zu werden, indem wir unseren Zuschauern eine große Vielfalt an Programmen bieten, von erstklassigen Dramen für Erwachsene bis hin zu mutigen Komödien und spannenden, nicht geschriebenen Serien", sagte Brad Schwartz, President of Entertainment, The CW Network. "Wir präsentieren ein Herbstprogramm, das klassische CW-Serien wie den Multiplattform-Hit «All American» sowie neue Premium-Drama-Angebote wie «61 Street», «Sullivans Crossing» und «The Spencer Sisters» umfasst. Wir sind stolz darauf, mit «Son of a Critch», «Run the Burbs», «Children Ruin Everything» und «Everyone else burns» einige der witzigsten und herzerwärmendsten Familiensitcoms im Fernsehen auf The CW zu bringen. Wir freuen uns, eine der größten und skurrilsten ungeschriebenen Serien im Fernsehen, «FBoy Island», in der CW-Familie willkommen zu heißen, zusammen mit den langjährigen Erfolgsserien «Penn & Teller: Fool Us», «Whose Line is it Anyway», «Master of Illusions» und «World’s Funniest Animals». Und sonntags wird eine Staffel lang eine Co-Viewing-Nacht für Familien eingeführt, beginnend mit der gefeierten I AM-Filmreihe. Das neue CW ist jetzt ein Fernsehsender, der für ein Fernsehpublikum geschaffen wurde."20.00 Uhr «All American»21.00 Uhr «61st Street» (Neu)20.00 Uhr «Son of a Critch» (Neu)20.30 Uhr «Run the Burbs» (Neu)21.00 Uhr «Children Ruin Everything» (Neu)21.30 Uhr «Everyone else burns» (Neu)20.00 Uhr «Sullivan’s Crossing» (Neu)21.00 Uhr «The Spencer Sisters» (Neu)20.00 Uhr «FBoy Island» (Wiederholung)21.00 Uhr «FBoy Island»20.00 Uhr «Penn & Teller: Fool Us»21.00 Uhr «Whose Line is it Anyway»21.30 Uhr «Whose Line is it Anyway» (Wiederholung)20.00 Uhr «Master of Illusions»20.30 Uhr «Master of Illusions» (Wiederholung)21.00 Uhr «World’s Funniest Anmials»21.30 Uhr «World’s Funniest Anmials» (Wiederholung)20.00 Uhr Spielfilm