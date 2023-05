Blockbuster-Battle

Die Sender servieren zum Feiertag geballte Action-Power. Wird «Expendables 3» oder «Fast & Furious» siegreich sein? Oder gewinnt am Ende doch ein Science-Fiction-Film dieses Battle?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(VOX, 20:15 Uhr)Barney Ross und sein Team stehen vor einem Problem: Die Truppe soll einen Waffendeal verhindern. Doch dann stellt sich heraus, dass der skrupellose Waffenlieferant der totgeglaubte Expendables-Mitgründer Conrad Stonebanks ist. Und der beschließt kurzerhand, Ross und seine Crew töten zu lassen. Ross bleibt keine Wahl, er muss Stonebanks zuvorkommen und trommelt eine Gruppe knallharter Kerle zusammen. Gemeinsam mit einigen Jüngeren als Verstärkung läutet er eine neue Ära der Expendables ein. Doch Stonebanks verschanzt sich, beschützt von einer Armee, in einem ehemaligen osteuropäischen Hotelkomplex. Es steht nicht gut für die Gruppe um Barney Ross, doch dann eilt doch noch unerwartet Hilfe herbei. Quotenmeter hatte in seiner Kritik nur wenige warme Worte übrig: „«The Expendables 3» ist kraftlos und lässt jene Art von Gewaltspitzen aus, die in den Vorläufern noch zelebriert wurden. Allein das Finale und vereinzelte Anflüge von Selbstironie sorgen für Unterhaltung.“Quotenmeter.de: 3Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDB User Rating: 6(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Chris Pine und sein Team erleben zum dritten Mal Abenteuer in den Weiten des Alls: Drei der fünf Jahre ihrer geplanten Mission sind vergangen, als die Crew in einen Kampf mit ihrem Feind Krall gerät. Stark beschädigt landet die Enterprise auf einem unbekannten Planeten. Einige Teammitglieder werden von Krall festgehalten, während sich Kirk, Scotty und Spock mit wenigen anderen retten können. Sie planen, die anderen zu befreien, doch Krall verfolgt einen tödlichen Plan. Quotenmeter urteilte so über den Film : „Das neue Abenteuer der Enterprise-Crew ist sicher kein Meilenstein der Filmgeschichte, aber der herzigste Science-Fiction-Film seit Langem und zugleich ein klasse Blockbuster.“Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDB User Rating: 7(ZDFneo, 20:15 Uhr)Quietschende Reifen, wilde Verfolgungsjagden und spektakuläre Rennen durch die Nacht – auch der vierte Teil der actiongeladenen «Fast and Furious»-Reihe hat es in sich. Nach Jahren auf der Flucht kehrt Dominic Toretto nach L.A. zurück, um den Mord an seiner Freundin Letty zu rächen. Er trifft Undercover-Cop Brian O'Conner wieder. Angesichts eines mächtigen, gemeinsamen Gegners sind die beiden gezwungen, zusammenzuarbeiten. Dominic Toretto befindet sich immer noch auf der Flucht vor den amerikanischen Behörden im Ausland und stiehlt noch immer Tanklastwagen während der Fahrt. Als er jedoch vom Tod seiner Freundin Letty (Michelle Rodríguez) erfährt, kehrt er nach L.A. zurück, um den Mörder zur Rechenschaft zu ziehen. Dort begegnet er Brian O'Conner wieder, der - inzwischen als FBI-Agent aktiv - gegen ein mächtiges Drogenkartell ermittelt. Wie sich herausstellt, arbeitete Letty vor ihrem Tod für dieses Kartell, das Drogen von Mexiko aus mit schnellen Autos durch ein schmales Tunnelsystem in die USA schmuggelt. Arturo Braga , der Boss des Kartells, ist für den Mord an Letty verantwortlich. Um ihren gemeinsamen Feind zu besiegen, sind Toretto und Brian gezwungen, ihre Differenzen zu überwinden und einander wieder zu vertrauen. Für die nächste riskante Tour des Kartells wird noch ein nervenstarker Fahrer gesucht, der seine spektakulären Fahrkünste bei einem waghalsigen Rennen quer durch die nächtliche Stadt unter Beweis stellen muss.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 7