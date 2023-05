ProSieben wiederholt «Wer ist das Phantom?»

TV-News

Die Demaskierungsshow soll auf dem Sendeplatz von «Joko & Klaas gegen ProSieben» für gute Unterhaltung sorgen.

Am kommenden Dienstag, 23. Mai, endet die Frühjahrs-Staffel von, die in dieser Woche mit 17,4 Prozent Marktanteil wieder einmal eindrucksvolle Marktanteile in der Zielgruppe einfuhr. Zum Staffelfinale müssen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegen 777 Mitarbeiter ihres Heimatsenders antreten. Zu gewinnen gibt es wie immer 15 Minuten Live-Sendezeit. In diesem Jahr kam es erst einmal dazu, doch die Sendezeit wurde mit einem vorproduzierten Einspieler gefüllt. Am 30. Mai folgt eine neue Reportage von Jenke von Wilmsdorff. Der Reporter befasst sich diesmal mit der Legalisierung von Cannabis.Ab Juni schraubt ProSieben die Zahl der Erstausstrahlungen dann zurück, denn am 6. Juni kommt es zur Zweitverwertung der Rateshow, die erstmals im Oktober und November 2021 gesendet wurde. Darin sollen pro Folge jeweils drei Prominente versuchen, die Identität eines verhüllten Prominenten zu enttarnen, wobei es sich um einen Schauspieler, Moderator, Musiker, Sportler, Influencer oder auch einen Politiker handeln kann. Wie das Phantom auftreten wird, bleibt ganz ihm oder ihr überlassen. Hinweise erhält das Rate-Trio, indem es Quizfragen, Rätsel- oder Denksportaufgaben löst. Je häufiger die richtige Antwort gegeben wird, desto mehr Hinweise erhalten sie. Insgesamt können bis zu sieben Tipps erspielt werden.ProSieben zeigt die zweite Folge der damals vierteiligen Staffel, die von Steven Gätjen moderiert wurde. Damals sollten Moderatorin Linda Zervakis sowie die beiden Sänger Max Mutzke und Sasha die verhüllte Persönlichkeit enttarnen. Um den Ratespaß nicht zu vermiesen, sei an dieser Stelle nicht verraten, wer sich am 2. November gegen 22:30 Uhr unter der Maske offenbarte.Warum ProSieben auf eine rund anderthalb Jahre alte Show setzt, die von ihrem Überraschungscharakter lebt, ist nicht ganz klar, zumal die Quoten im Herbst 2021 nicht gerade berauschend waren. Nach einer guten Premiere vor 1,30 Millionen Zuschauern und 11,5 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen fielen die Werte zum Ende der Staffel auf unter eine Million Zuschauer und schwache 7,8 Prozent Marktanteil.