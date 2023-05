«Sex and the City»-Ableger geht im Juni weiter

US-Fernsehen

Die zweite Staffel von «And Just Like That» feiert am 22. Juni bei Max Premiere.

Die zweite Staffel vonhat ihren offiziellen Premierentermin bei Max bekommen. Die neuen Folgen des Nachfolgers von «Sex and the City» werden ab 22. Juni ausgestrahlt. In der ersten Staffel der Serie, die von Michael Patrick King produziert wurde, wurden die Welten von Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) um neue Charaktere erweitert, die von Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury, Karen Pittman und Sara Ramírez gespielt wurden. John Corbett kehrt in Staffel 2 als Aidan zurück.Neben King wird «And Just Like That» auch von John Melfi, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Parker, Davis und Nixon produziert. Zu den Autoren gehören King, Samantha Irby, Susan Fales-Hill, Lucas Froehlich, Rachel Palmer, Rottenberg und Zuritsky. Regie führten King, Nixon, Ry Russo-Young und Rottenberg. Die Originalserie «Sex and the City» wurde von Darren Star geschaffen und basiert auf dem gleichnamigen Buch von Candace Bushnell.Die Reaktionen auf die erste Staffel von «And Just Like That» waren geteilt: Einige eingefleischte «Sex and the City»-Fans freuten sich über die Wiederauferstehung, andere kritisierten sie: Vor allem die Figur des Che stand in der Kritik der Fans. In Deutschland war «And Just Like That» zunächst bei Sky zu sehen, danach folgte die lineare Ausstrahlung im frei-empfangbaren Fernsehen bei VOX . Sky Deutschland zeigt auch die zweite Staffel im Juni.