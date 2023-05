Max bestellt «Conan OBrien Must Go»

US-Fernsehen

In einer vierteiligen Reise erforscht der ehemalige TBS-Star internationale Gebiete.

Max hat offiziellbestellt, eine vierteilige internationale Reiseserie, die sich derzeit in Produktion befindet. Laut Max wird die neue Serie O'Brien auf seiner Reise um den Globus begleiten und Menschen besuchen, die er durch seinen Podcast "Conan O'Brien Needs a Fan" kennengelernt hat (in dem er mit Hörern aus aller Welt plaudert). In einer Pressemitteilung witzelte O'Brien: "Meine Fans rund um den Globus haben mich nie darum gebeten, sie zu besuchen, also habe ich es getan."«Conan O'Brien Must Go» löst das Versprechen ein, das O'Brien im Jahr 2020 gegeben hatte, als er ankündigte, dass seine selbstbetitelte TBS-Late-Night-Show «Conan» im Juni 2021 enden würde. Teil des Plans war es, dass O'Brien eine wöchentliche Serie für HBO Max startet, wo er einen Vertrag für eine neue wöchentliche Sendung unterschrieben hatte, die im folgenden Jahr Premiere haben sollte.Seit dem Ende von «Conan» hat sich O'Brien auf den Aufbau seines Medienunternehmens "Team Coco" konzentriert, mit einem Schwerpunkt auf einem wachsenden Podcast-Imperium. Dazu gehört auch "Conan O'Brien Needs a Friend" (mit Conan O'Brien, Sona Movsesian und Matt Gourley), das inzwischen mehr als 427 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Team Coco, das 2022 von SiriusXM übernommen wurde, umfasst digitale und markenbezogene Inhalte, Live-Events, Merchandising und andere Produktionen