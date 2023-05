Amazon präsentiert Jokos Show Anfang Juni

TV-News

Mit «The World's Most Dangerous Show» verspricht Amzon Prime Video gute Laune und eine unterhaltsame Auszeit von den Problemen dieser Welt.

„Es wird anders, es wird krass, sogar sehr krass. Es wird einen vielleicht sogar verstört zurücklassen. Schaut's Euch einfach an!“, sagte Joko Winterscheidt im vergangenen Spätsommer anlässlich neuer Show-Pläne von Amazon Prime Video mit dem ProSieben-Entertainer, der wenige Tage zuvor einen Exklusiv-Vertrag mit dem Unterföhringer Privatsender schloss. Damals war weder Titel noch Inhalt und Starttermin der Show bekannt. Zwei der drei Unbekannten wurden nun gelüftet.Titel des Formats istund soll ab dem 7. Juni bei Prime Video erscheinen. Über den Inhalt der Sendung ist aber weiterhin nur wenig bekannt. In einem am Mittwoch veröffentlichten Trailer ist Winterscheidt an der Seite von Teilen der aus «Wer stiehlt mir die Show?» bekannten TV-Band „The Mighty Winterscheidts“ in einem relativ unspektakulären Fernsehstudio zu sehen. Auch Winterscheitds Outfit erinnert dessen Look aus dem ProSieben-Quiz.„Ich mache in meiner neuen Show genauso sorglos und unterhaltsam weiter. Mit waghalsigen Stunts, absurden Wettkämpfen und sinnlosen Promi-Spielen und meiner guten Laune. Ich werde alles daran setzen ihnen eine unterhaltsame Auszeit von den Problemen dieser Welt zu präsentieren, denn in dieser Show ist jeder willkommen – außer die Realität“, so Winterscheidt in dem einminütigen Video. „Freuen sie sich also mit mir auf allerbeste Stimmung und sorgenfreie Unterhaltung, egal was passiert. Augen zu und guten Laune!“ Während er den Text aufsagt, wandelt sich das Studiobild von einem Konfetti-Regen hin zu Sturm und Explosionen bis zur Zerstörung der Kulisse. Man darf also weiter gespannt sein, was Florida TV für Amazon Prime Video produziert hat.