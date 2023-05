Quotencheck

Das beliebte Fernsehquiz war in diesem Jahr schon 21-mal auf Sendung – und immer waren die Quoten gut.

Die beliebte Quizshow «Wer wird Millionär?» startete erfolgreich in das Jahr 2023. Bereits am Montag, den 2. Januar startete die Drei-Millionen-Woche. Die von Günther Jauch moderierte Sendung hatte zunächst 3,42 Millionen Zuschauer und 13,7 Prozent. Bei den Werberelevanten schalteten 0,73 Millionen Menschen ein und 12,2 Prozent Marktanteil wurden erfasst. Die Quoten stiegen Stück für Stück an, am Donnerstag waren schon 3,59 Millionen Zuschauer dabei, das war allerdings ein kleiner Rückschritt. Mit 0,88 Millionen Zusehern und 17,5 Prozent lief es allerdings prima. Das Finale am Freitag wurde von 4,99 Millionen Menschen verfolgt, das machte 20,0 Prozent Marktanteil aus. Mit 1,30 Millionen Zusehern fuhr man fantastische 23,2 Prozent Marktanteil ein.RTL fackelte nicht lange und servierte bereits drei Tage später wieder eine reguläre Folge. Diese hatte 3,45 Millionen Zuschauer und erreichte 13,4 Prozent. Bei den Umworbenen sicherte sich die Produktion 0,74 Millionen und 12,6 Prozent. Sieben Tage später sah das Bild schon anders aus: Es waren 3,74 Millionen Zuschauer an Bord, bei den Umworbenen kam man auf 0,94 Millionen und 15,9 Prozent.Doch dann bröckelten bis zum 6. Februar die Werte. Das um 15 Minuten verschobene Quiz erreichte gar nur noch 2,83 Millionen und fuhr 11,5 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen schnappte man sich nur 0,60 Millionen und 10,9 Prozent. Sieben Tage später waren 3,26 Millionen Zuschauer mit dabei, der Marktanteil kletterte auf 13,0 Prozent. «Wer wird Millionär?» konnte schon wieder 0,76 Millionen bei den Umworbenen vorweisen, der Markanteil belief sich auf 13,7 Prozent.RTL sendete unspektakulär bis Ostern weiter. Das Special zum Hasen-Fest brachte am Sonntagabend 3,19 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil belief sich nun auf 13,4 Prozent. Mit 0,65 Millionen jungen Zusehern verbuchte man gute 12,6 Prozent. Einen Tag später schalteten 3,59 Millionen Zuschauer ein, sodass man auf 14,6 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe wurden 0,82 Millionen erfasst, mit denen man auf 14,4 Prozent Marktanteil kam. Im April standen noch zwei Folgen aus, die 3,62 und 3,22 Millionen Zuschauer zählten.Die Kölner Fernsehstation ist mit «Wer wird Millionär?» immer noch im erfolgreichen Bereich unterwegs. Die 21 neuen Folgen sahen 3,47 Millionen Zuschauer, im Durchschnitt wurde ein Marktanteil von 13,9 Prozent gemessen. 0,76 Millionen Werberelevante wurden gezählt, die für eine Einschaltquote von 13,6 Prozent standen. Fans der Fernsehsendung müssen gar nicht mehr lange auf neue Folgen warten, denn bereits an Pfingsten werden zwei Specials gesendet.