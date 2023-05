«A Christmas Frequency» wird produziert

US-Fernsehen

Die Hauptrolle der neuen Weihnachtskomödie übernimmt Denise Richards.

Denise Richards startet als Radiomoderatorin auf der Suche nach einem Date für die Weihnachtsfeier der Firma in dem Weihnachtsfilm. Die erfahrene Regisseurin Lindsay Hartley («The Romeo and Juliet Murders») wird bei dem Projekt, das von Nicely Entertainment produziert wird, Regie führen. Ansley Gordon («Crazy Ex-Girlfriend»), die das Drehbuch für «A Christmas Frequency» geschrieben hat, wird neben Johnathan Stoddard («Furry Little Christmas») und James Hyde («The Young and the Restless») ebenfalls in dem Film mitspielen.In dem Film, der sich bereits in Produktion befindet, spielt Richards die Morgenmoderatorin Brooke Walkins, die sich nicht nur heimlich von ihrem Ehemann Todd (Hyde) trennt, sondern auch die Einschaltquoten ihrer Sendung einbüßt. Als sie erfährt, dass die Sendung abgesetzt wird, hat Brookes Produzentin Kenzie Parker (Gordon) die glänzende Idee, die Moderatorin mit einer Reihe von Blind Dates live auf Sendung zu starten, um Brooke zu helfen, jemanden für die Weihnachtsfeier der Firma zu finden. Doch die Dinge nehmen eine unerwartete Wendung, als Kenzie herausfindet, dass Ben (Stoddard), ein Typ, an dem sie interessiert ist, sich um ein Date mit Brooke beworben hat. Als Ben sich als Hit bei den Hörern erweist, muss sich Kenzie zwischen ihrem Herzen und ihrem Job entscheiden.«A Christmas Frequency» wird von Nicely Entertainment und Dawn's Light Media produziert. Richard Switzer («Black Water») ist Produzent und damit seine dritte Zusammenarbeit mit Richards, neben Nicelys Produktionsleiter Dave Hickey. Vanessa Shapiro, Ian Niles und Jason Cherubini sind die ausführenden Produzenten."Wir freuen uns sehr, mit Denise Richards zusammenzuarbeiten, die weltweit ein Star ist", so Shapiro. "Wir haben uns letztes Jahr in das Drehbuch von Ansley verliebt und Denise war der perfekte Brooke für uns. Unsere Weihnachtsfilme werden weltweit auf führenden Sendern ausgestrahlt, und wir können es kaum erwarten, «A Christmas Frequency» im Jahr 2023 zu veröffentlichen."