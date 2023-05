«Queen Charlotte» führt die Charts weiter an

International

Der Spielfilm «The Mother» ist für Netflix der größte Erfolg in diesem Jahr.

Jennifer Lopez hat mit ihrem neuesten Film einen weiteren Höhepunkt erreicht:ist der bisher erfolgreichste Eröffnungsfilm von Netflix im Jahr 2023. Der Action-Thriller wurde zwischen dem 8. und 14. Mai 83,71 Millionen Mal angeschaut und war in 82 Ländern mit fast 43 Millionen Zuschauern die Nummer eins (Netflix berechnet die Zuschauerzahlen, indem es die Gesamtzahl der gesehenen Stunden durch die Gesamtlaufzeit teilt, die 1,96 Stunden beträgt). Der Film feierte am 12. Mai seine Premiere auf dem Dienst.Auf der TV-Seite belegtemit 158,68 Millionen Sehstunden weiterhin den ersten Platz der englischen TV-Liste und war in 91 Ländern in den Top10 vertreten. Die Gesamtzuschauerzahl der Serie beläuft sich damit auf 307 Millionen Stunden. Mit ihren sechs Episoden hat die Serie seit ihrer Veröffentlichung am 4. Mai schnell mehr als 47 Millionen Aufrufe (307 Millionen Sehstunden geteilt durch 6,49 Stunden Laufzeit) erreicht. Auch die Staffeln eins und zwei vonsind mit 23,88 Millionen bzw. 17,25 Millionen Sehstunden wieder in der Liste vertreten.Staffel zwei vonbleibt mit 31,9 Millionen Sehstunden in den Top5. In ihrer achten Woche auf der Liste landete die Serie auf Platz zwei. Die zweite Staffel kehrte im Zeitraum vom 24. bis 30. April in die Hitliste zurück, nachdem Netflix die zweite Hälfte der letzten Staffel des Dramas veröffentlicht hatte.