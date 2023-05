Queenie Jenkins-Serie in Arbeit

International

Das Label Onyx Collective und Channel 4 produzieren eine gemeinsame Serie.

Onyx Collective und Channel 4 haben bekannt gegeben, dass das Dramavon Further South Productions in Zusammenarbeit mit Lionsgate TV direkt in die Serie aufgenommen wird. «Queenie» wird in Großbritannien und der Republik Irland auf Channel 4 zu sehen sein und in den USA exklusiv auf Hulu, in Lateinamerika auf Star+ und in allen anderen Ländern auf Disney+ ausgestrahlt. In der achtteiligen Serie spielen Dionne Brown als Queenie, Samuel Adewunmi als Frank und Bellah als Kyazike.Queenie Jenkins ist eine 25-jährige Britin jamaikanischer Abstammung, die im Süden Londons lebt und sich zwischen zwei Kulturen bewegt, ohne in eine von beiden zu passen. Nach einer chaotischen Trennung von ihrem langjährigen Freund sucht Queenie Trost an den falschen Orten und beginnt zu erkennen, dass sie sich der Vergangenheit stellen muss, bevor sie sich wieder aufbauen kann. Die Serie basiert auf dem Bestseller-Roman von Candice Carty-Williams.«Queenie» wurde von Candice Carty-Williams entwickelt und wird von Carty-Williams produziert, die auch als Showrunnerin fungieren wird. Nicht-schreibende ausführende Produzenten sind Steve November und Sarah Conroy von Further South, mit Lisa Walters als Co-Executive Producer und Serienproduzentin.