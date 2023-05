Pat McAfee wechselt im Herbst zu ESPN

US-Fernsehen

Der erfolgreiche NFL-Spieler und Wrestler geht zum Disney-Sportsender.

Der ehemalige NFL-Spieler und eine der erfolgreichsten Stimmen in der Medienbranche, Pat McAfee, erweitert seine Rolle bei ESPN im Rahmen eines neuen mehrjährigen Vertrags, der bei der Präsentation der Advertising Sales Upfront von The Walt Disney Company in New York offiziell bekannt gegeben wurde.Die, das äußerst erfolgreiche und innovative werktägliche Sport-Talk- und Diskussionsprogramm, wird im Herbst zu ESPN wechseln. Neben der Moderation der täglichen Sendung wird McAfee auch Beiträge für die digitalen und sozialen Plattformen von ESPN liefern. Außerdem wird er seine Rolle als College-Football-Analyst bei ESPNs «College GameDay Built by The Home Depot» fortsetzen und alternative Präsentationen von ESPN-College-Football-Übertragungen moderieren.Die «Pat McAfee Show» mit McAfee und einem Ensemble von talentierten Stimmen wird weiterhin einzigartige Meinungen, Interviews und mehr liefern, wenn sie im Herbst auf die ESPN-Plattformen wechselt. Die Sendung wird werktags live auf ESPN, dem ESPN YouTube Channel, der ESPN App und ESPN+ ausgestrahlt. Details zum neuen ESPN-Nachmittagsprogramm, das weiterhin SportsCenter beinhalten wird, werden vor dem Start der «Pat McAfee Show» im Herbst bekannt gegeben."Pat ist ein bewährtes Talent. Er und sein Team haben die «Pat McAfee Show» zu einer der interessantesten Sendungen im Sport und in allen Medien gemacht", sagte Jimmy Pitaro, Vorsitzender von ESPN. "Sie ist eine Anlaufstelle für Athleteninterviews und aktuelle Nachrichten und das Herzstück einer wachsenden Gemeinschaft von Sportfans. Wir fühlen uns geehrt, Pat und die Show durch einen vielseitigen, plattformübergreifenden Ansatz zu ESPN zu bringen."McAfee, der pensionierte NFL-All-Pro-Punter, hat einen ganz eigenen Weg zum Medien-Star beschritten. Der Sohn eines Lastwagenfahrers - beschrieben als "gewöhnlicher Mann, der das unglaubliche Glück hatte, ein extrem ungewöhnliches Berufsleben zu führen" - startete seine tägliche Show ursprünglich 2019. Die «Pat McAfee Show» informiert und unterhält die Fans mit Humor, Einblicken und Perspektiven, während sie oft Neuigkeiten verkündet und einige der einflussreichsten Gespräche im Sport anregt, darunter mit vielen der größten Namen im Sport.