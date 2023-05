«Loki» geht im Oktober weiter

US-Fernsehen

Das «Hawkeye»-Spin-off ist für den 29. November terminiert.

Es hat schon lange keine Marvel-Serie mehr gegeben. Marvel hat deshalb die Disney+-Premierentermine für die zweite Staffel vonmit Tom Hiddleston und die «Hawkeye»-Spin-off-Seriegestartet, verkündete Studio-Chef Kevin Feige während der Disney-Upfronts am Dienstag. Die Premiere der zweiten Staffel von «Loki» wird am 6. Oktober stattfinden. Einen Monat später werden alle Episoden von «Echo» auf einmal am 29. November veröffentlicht – eine Premiere für eine Marvel-Serie.Feige kündigte an, dass «Loki» die "erste zweite Staffel des Studios überhaupt" sein wird, die zur Geschichte von Hiddlestons Gott des Unheils und seinen Verwicklungen in der Zeitlinie aus Staffel eins zurückkehrt. Während der Mogul auch die Rückkehr der Co-Stars Owen Wilson und Sophia DiMartino sowie den Auftritt des Oscar-Preisträgers Ke Huy Quan aus «Everything Everywhere All at Once» anpries, erwähnte Feige nicht, dass auch Jonathan Majors in Staffel zwei zu sehen sein wird, der seine Rolle als eine der Varianten des Marvel-Bösewichts Kang aus Staffel eins und dem im Februar erschienenen «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» wieder aufnimmt. Majors wurde am 25. März wegen häuslicher Gewalt verhaftet und wartet derzeit auf eine Gerichtsanhörung im Juni; er hat die Vorwürfe bestritten.In der Zwischenzeit wird «Echo» die Geschichte von Maya Lopez (Alaqua Cox) fortsetzen, der gehörlosen, indianischen Attentäterin, die erstmals als widerwillige Antagonistin in der Disney+-Serie «Hawkeye» 2021 eingeführt wurde. Feige lobte das "unglaubliche Team indigener Autoren, Regisseure und Darsteller" hinter der limitierten Serie, darunter die Stars Zahn McClarnon («Reservation Dogs»), Graham Greene («Dances With Wolves»), Chaske Spencer («Wild Indian»), Tantoo Cardinal («Killers of the Flower Moon»), Devery Jacobs («Reservation Dogs») und Cody Lightning («Hey, Viktor!»), sowie die Regisseure Sydney Freeland («Reservation Dogs», «Star Trek: Strange New Worlds») und Catriona McKenzie («The Walking Dead»). Zur Besetzung gehören auch Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk (alias Kingpin) und Charlie Cox als Daredevil; beide Schauspieler hatten ihre ersten Rollen in der Netflix-Serie «Daredevil».Die Ankündigungen bestätigen, dass Marvel das Tempo seiner Disney+-Veröffentlichungen deutlich verlangsamt, nachdem das Unternehmen in den Jahren 2021 und 2022 elf Titel auf dem Streamer veröffentlicht hat. Ursprünglich hatte Marvel fünf Live-Action-Serien für das Jahr 2023 geplant: Neben «Loki» Staffel zwei, «Echo» und der Samuel-L.-Jackson-Serie «Secret Invasion» (die am 21. Juni Premiere feiert), das «Black Panther: Wakanda Forever»-Spin-off «Ironheart» und das «WandaVision»-Spin-off «Agatha: Coven of Chaos» waren ursprünglich ebenfalls für dieses Jahr angekündigt. «Ironheart» und «Agatha» werden nun voraussichtlich im Jahr 2024 erscheinen.