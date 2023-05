TBS gräbt «The Joe Schmo Show» aus

US-Fernsehen

Cat Deeley wird bei der Neuauflage der Fernsehsendung mit dabei sein. In der Sendung wird ein Kandidat veräppelt.

Während die Hoax-Reality-Serie «Jury Duty» von Amazon Freevee derzeit große Aufmerksamkeit erregt, feiert der Urheber des Formats ein Comeback. TBS wird am Mittwoch bekannt geben, dass es ein Revival vonbestellt hat, das nächstes Jahr auf dem Kabelsender ausgestrahlt werden soll.Die ursprüngliche «Joe Schmo Show» wurde 2003 auf Spike TV ausgestrahlt, 2004 folgte eine Fortsetzung und 2013 wurde eine dritte Staffel neu aufgelegt. «Joe Schmo» wurde von Paul Wernick und Rhett Reese (die beide eine erfolgreiche Karriere als Drehbuchautoren, u. a. für die «Deadpool»-Filme) entwickelt und sorgte bei seinem ersten Erscheinen für Aufsehen, weil es das damals relativ neue und brandaktuelle Genre der Reality-Wettbewerbe parodierte.Die neue «Joe Schmo» wird von Cat Deeley («So You Think You Can Dance») moderiert und dreht sich wieder einmal um eine Show in der Show, in der ein nicht schauspielernder Kandidat denkt, dass er an einer Reality-Serie teilnimmt - während er sich in Wirklichkeit in einer Umgebung mit Drehbuch befindet, umgeben von Improvisationskomikern. "Als «The Joe Schmo Show» vor 20 Jahren auf den Markt kam, war sie ihrer Zeit voraus", sagte Jason Sarlanis, Präsident, Turner Networks, ID und HLN, linear & streaming. "Mit dem Reboot dieses Klassikers für ein modernes, versiertes Publikum haben wir die Möglichkeit, die oft absurden und lustigen Tropen des Reality-Fernsehens auf eine Weise zu kommentieren, die unsere Zuschauer lieben werden."