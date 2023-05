Ernüchternder Auftakt für VOX-Miniserie «Zwei Seiten des Abgrunds»

Quotennews

Für den ersten Teil der neuen Krimiserie hatte sich der Sender sicherlich mehr erhofft. RTLZWEI lieferte hingegen weiterhin mit dem «Kampf der Realitystars» ab.



Die Miniseriehatte ihre Free-TV-Premiere gestern bei VOX . Im Mittelpunkt steht die Wuppertaler Polizistin Luise Berg, deren Leben außer Kontroller gerät, als sie dem Mörder ihrer Tochter begegnet, der frühzeitig aus der Haft entlassen wurde. Die Polizei und auch ihr Ex-Mann teilen ihre Sorgen nicht, bis sich ein neuer Mord in Belgien ereignet.Der Sender zeigte die ersten drei Episoden in der Primetime direkt hintereinander. Man stieg mit 0,71 Millionen Fernsehenden ein, doch im Laufe des Abends verkleinerte sich die Reichweite zunächst auf 0,63 und dann 0,57 Millionen Menschen. Der Marktanteil bewegte sich somit im Bereich von mageren 3,1 bis 2,7 Prozent. Noch deutlich schlechter lief es in der Zielgruppe, welche lediglich aus 0,11, dann 0,09 und zum Schluss 0,12 Millionen Jüngeren bestand. Dies spiegelte sich in mickrigen Werten von 2,6 bis 1,9 Prozent wider.RTLZWEI schnitt hingegen mit demdeutlich besser ab. Auch wenn sich das Publikum von zuletzt 0,97 auf 0,85 Millionen Menschen verkleinert hatte, waren weiterhin starke 3,7 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,35 Millionen Umworbenen hielten sich zudem bei überzeugenden 7,6 Prozent. Fürblieben 0,42 Millionen Neugierige auf dem Sender, was für gute 2,8 Prozent Marktanteil sorgte. Die 0,15 Millionen Werberelevanten landeten bei passablen 4,0 Prozent.