«Criminal Minds»-Nachfolger kommt im Juni nach Deutschland

TV-News

Disney+ wird «Criminal Minds: Evolution» Ende des Monats unter dem Banner Star ausstrahlen. In den USA läuft die Serie bei Paramount+.

Anfang des Jahres hatte Paramount+ nach der Hälfte der ersten Staffel weitere Episoden des «Criminal Minds»-Nachfolgersbestellt. Nun wird die Serie, die in den USA Ende November 2022 debütierte, auch nach Deutschland kommen. Disney+ hat sich die Rechte gesichert und wird die zehn Folgen ab dem 28. Juni exklusiv unter dem Banner Star zeigen.In «Criminal Minds: Evolution» kämpft ein Elite-Team von Profilern in der Kriminalabteilung des FBI gegen seine größte Bedrohung: einen Unbekannten, der die Pandemie ausgenutzt hat, um sich mit anderen Serienmördern zu vernetzen. Jetzt, wo sich die Welt wieder zu öffnen beginnt, wird dieses Netzwerk aktiv und das Team muss sich auf die Jagd nach den Tätern machen und einen Mordfall nach dem anderen lösen.Zu den Mitgliedern der Originalbesetzung, die ihre Rollen wieder aufgenommen haben, gehören Joe Mantegna als David Rossi, A.J. Cook als Jennifer Jareau, Kirsten Vangsness als Penelope Garcia, Aisha Tyler als Tara Lewis, Adam Rodriguez als Luke Alvez und Paget Brewster als Emily Prentiss.Laut Paramount+ wurde die Serie nach ihrer Premiere am Thanksgiving Day 2022 zu einem der fünf erfolgreichsten Originale des Streaminganbieters und hat dazu beigetragen, dass sich die Zuschauerzahlen der «Criminal Minds»-Franchise im Vergleich zum Vormonat fast versechsfacht hatten.