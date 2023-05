«Lets Dance»-Finale räumt ab

Quotennews

RTL landete nicht nur vor dem ZDF auf Platz eins der Tagesrangliste, sondern übertraf auch die Vorjahreswerte.



Gestern war schließlich die Zeit für das große Finale der aktuellen-Staffel gekommen. Auf den Titel hatten dieses Jahr Philipp Boy, Julia Beautx und Anna Ermakova eine Chance. Gleich drei Tänze mussten zum Schluss vorgeführt werden. Der erste war von der Jury vorgegeben, dann folgte der jeweilige Lieblingstanz und zu guter Letzt noch der Final-Freestyle. Am Ende des Abends wurde schließlich Anna Ermakova zum diesjährigen „Dancing Star“ gekrönt.Das Halbfinale hatte es in der Vorwoche auf 3,75 Millionen Fernsehende und herausragende 16,5 Prozent Marktanteil gebracht. Bei den 0,88 Millionen Jüngeren stand eine starke Quote von 17,6 Prozent auf dem Papier. Nun erhöhte sich die Reichweite auf den Staffelbestwert von 4,34 Millionen Menschen, was auch den ersten Platz auf der Tagesrangliste bedeutete. Zudem übertraf man auch die Werte aus der Finalshow des Vorjahres. Insgesamt stand eine überragende Sehbeteiligung von 21,2 Prozent auf dem Papier. Auch die 1,07 Millionen Umworbenen punkteten mit ausgezeichneten 24,1 Prozent Marktanteil.Dasfolgte somit erst ab 0.25 Uhr. Deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass sich das Publikum von zuletzt 2,21 auf nun 2,06 Millionen Zuschauer verkleinert hatte. Dadurch war der Marktanteil jedoch von 18,0 auf exzellente 24,3 Prozent gestiegen. Auch die 0,48 Millionen Werberelevanten machten mit hervorragenden 20,8 Prozent mehr als fünf Prozentpunkte gut.