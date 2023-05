NDR Kultur startet neue Kunst-Reihe in der Mediathek

Vermischtes

«Die Hauda & die Kunst» ist eine 30-teiligen Reihe, die von Bianca Hauda präsentiert wird und Kunstwissen in kleinen Happen liefern soll.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat eine neue Kunstreihe angekündigt, die ab Freitag, 26. Mai, in der ARD-Mediathek startet. NDR Kultur produziert, eine 30-teilige Serie mit Kulturjournalistin und Moderatorin Bianca Hauda, die Kunstwissen in kleinen bekömmlichen Happen liefern soll. Zu sehen gibt es Porträts von Künstlern, deren Bilder und Werke in deutschen Museen ausgestellt sind. Dazu gibt es Hintergrundwissen, Geschichten und Skandale aus der Kunstwelt für alle, die Kunst lieben, für alle, die nicht mehr ganz genau wissen, wie das mit Monet und den Seerosen nochmal war und für alle, die Lust auf Kunst to go haben, wie der NDR in einer Mitteilung erklärt.Zum Auftakt gibt es gleich fünf Folgen über Niki de Saint Phalle, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Marcel Duchamp und Paula Modersohn-Becker. Danach geht die 30- teilige Reihe unter anderem mit Jan Vermeer, Gabriele Münter, Caspar David Friedrich und Frida Kahlo weiter. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge in der ARD-Mediathek. «Die Hauda & die Kunst» wird im Auftrag von NDR Kultur von Leitwolf FilmproduktionBianca Hauda wird Kunst „mit unverblümtem Ton und auch mal kritisch durch die feministische Brille beäugt“ erklären und bleibt dabei „zeitgemäß und lässig“. Hauda ist bekannt als Gastgeberin der arte-Sendungenund. Sie moderierte zehn Jahre im Hörfunk und im Fernsehen des WDR und SWR , zuletzt Musiksendungen bei 1LIVE vom WDR.