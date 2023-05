hr dreht «Freunde»-Fortsetzung mit Matthes und von Dohnányi

TV-News

Rick Ostermann führt bei dem Kammerspiel «2 Freunde» erneut Regie. Er inszenierte bereits den ersten Teil.

Auch wenn im Oktober 2021 nur etwas mehr als zwei Millionen Zuschauer den Filmeinschalteten, wurde das Kammerspiel mit Justus von Dohnányi und Ulrich Matthes mit viel Lob von den Kritikern bedacht und erhielt sogar eine Nominierung für den Grimme-Preis. Nun produziert Schiwagofilm im Auftrag des Hessischen Rundfunks (hr) eine Fortsetzung. Der 90-Minüter trägt den Arbeitstitelund wird bis zum 14. Juni und Wustrow bei Rerik im Landkreis Rostock gedreht.Die beiden Hauptdarsteller sind erneut mit von der Partie, auch Regisseur Rick Ostermann inszeniert wieder den Film, der für den „Film-Mittwoch“-Sendeplatz vorgesehen ist. Die Ausstrahlung erfolgt im kommenden Jahr. Das Drehbuch stammt wie beim ersten Film von David Ungureit. Die Redaktion liegt bei Jörg Himstedt (hr), Produzent ist Marcos Kantis.Zum Inhalt: Erneut sind ein paar Jahre vergangen, als sich die alten Freunde Patrick (Justus von Dohnányi) und Malte (Ulrich Matthes) wiedersehen. Patrick taucht völlig überraschend an Maltes Wohnmobil auf, das an einer Steilküste an der Ostsee, mitten in einem menschenleeren Sperrgebiet steht. Am Abend soll hier in der Nähe ein Konzert der Band stattfinden, in der Vincent spielt, Patricks Sohn, dessen biologischer Vater aber Malte ist. Patrick erinnert den Freund an den alten Schwur, dass Malte Vincent fernbleibt. Der Sohn soll nie erfahren, dass Patrick nicht sein wirklicher Vater ist. Doch dann macht Patrick eine Entdeckung, die ihn von seinem Plan abbringt, Malte von Vincent fernzuhalten. Im Verlauf eines Tages, einer Nacht und eines Morgens loten die beiden Freunde, die sich beide an späten Wendepunkten ihres Lebens befinden, aus, was für Erwartungen sie noch haben, was sie bereit sind zu riskieren und vor allem: was von ihrer Freundschaft noch übriggeblieben ist.