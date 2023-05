«Die große Terra X-Show» schneidet so schlecht ab wie nie zuvor

Quotennews

Damit ging das Duell mit deutlichem Vorsprung an Das Erste, wo das Drama «Meine Freundin Volker» gezeigt wurde.



20.000 Euro für den guten Zweck standen gestern beiauf dem Papier. Die beiden prominenten Teams, die sich das Geld erspielen wollten, bestanden aus Moderator Hallaschka und Moderatorin Pinar Atalay sowie Schauspieler Edin Hasanovic und Schauspielerin Palina Rojinski. Moderator Johannes B. Kerner wurde zudem von Meteorologin Dr. Insa Thiele-Eich und Meeresbiologe Uli Kunz unterstützt.Erst drei Wochen zuvor war die letzte Ausgabe vor 3,02 Millionen Fernsehenden gelaufen und hatte annehmbare 11,8 Prozent erzielt. Bei den 0,30 Millionen Jüngeren war mit mäßigen 5,5 Prozent Marktanteil hingegen deutlich Luft nach oben geblieben. Mit 2,44 Millionen Interessenten war die Reichweite gestern so gering wie nie. Dies führte zu einem neuen Tiefstwert von mäßigen 10,5 Prozent Marktanteil. Auch das jüngere Publikum war mit 0,29 Millionen Menschen so gering vertreten wie nie zuvor. Hier steigerte sich die Quote dennoch auf passable 6,4 Prozent.Das Erste hatte somit keine Schwierigkeiten mit dem Dramaan der Konkurrenz vorbeizuziehen. Hinter der «Tagesschau» reichten 3,46 Millionen Zuschauer für Platz zwei in der Tagesrangliste. Somit kamen hohe 14,9 Prozent Marktanteil zustande. Doch auch die 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen zogen mit soliden 7,8 Prozent am ZDF vorbei.