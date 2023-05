Primetime-Check

Lief die neuste Ausgabe von «Mario Barth deckt auf!» erfolgreich? Wie schlug sich der erste Teil der neuen Krimiserie bei VOX?



Das Erste zeigte am Mittwochabend in der Primetime das Dramaund sicherte sich bei einem Publikum von 3,46 Millionen Zuschauern einen hohen Marktanteil von 14,9 Prozent. Auch bei den Jüngeren schalteten 0,35 Millionen Fernsehende ein. Hier lag die Sehbeteiligung bei soliden 7,8 Prozent. Im Anschluss lief das Wirtschaftsmagazinvor 1,86 Millionen Interessenten, die auf mäßige 8,3 Prozent absanken. Für die 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging es ebenfalls abwärts auf magere 5,5 Prozent. Im ZDF fuhr man mitakzeptable 10,5 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 2,44 Millionen Menschen ein. Das Quiz faszinierte 0,29 Millionen jüngere Fernsehende und erzielte bei diesen eine annehmbare Quote von 6,4 Prozent. Daswar mit einer Reichweite von 2,92 Millionen Zuschauern sowie passablen 13,0 Prozent Marktanteil weiterhin gefragt. Bei den 0,33 Millionen jüngeren Zusehenden erreichte die Nachrichtensendung noch annehmbare 6,5 Prozent Marktanteil.RTL strahlte die Comedyshowaus. 1,57 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten gespannt die Sendung und lieferten dem Sender einen soliden Marktanteil von 6,8 Prozent. In der Zielgruppe kam man mit 0,48 Millionen Begeisterten auf einen guten Wert von 10,6 Prozent. Sat.1 hielt mit der Kochshow0,80 Millionen Neugierige vor dem Bildschirm und erreichte akzeptable 3,84 Prozent. Bei den 0,31 Millionen Werberelevanten resultierten daraus solide 6,9 Prozent Marktanteil.ProSieben begeisterte mit der Show1,21 Millionen Zuschauer und erzielte somit starke 5,3 Prozent. Bei den 0,65 Millionen Umworbenen sorgte das Programm für eine hervorragende Sehbeteiligung von 15,2 Prozent. Bei RTLZWEI lief in der Primetime die Show, welche es mit insgesamt 0,85 Millionen Fernsehzuschauern auf hohe 3,7 Prozent Marktanteil schaffte. Auch bei den Werberelevanten schalteten 0,35 Millionen Menschen ein, die eine starke Quote von 7,6 Prozent verbuchten.Kabel Eins überzeugte mit dem Abenteuerfilmin der Primetime 1,04 Millionen Filmfans. Der Marktanteil lag somit bei starken 4,7 Prozent. Bei den 0,28 Millionen Jüngeren war der Abend mit hohen 6,0 Prozent Marktanteil ebenfalls erfolgreich. VOX setzte auf die Krimiserieund lockte damit 0,71 Millionen Fernsehzuschauer. Das Programm kam somit auf einen mageren Marktanteil von 3,1 Prozent hinaus. In der Zielgruppe erzielten die 0,11 Millionen Umworbenen eine mickrige Quote von 2,6 Prozent.