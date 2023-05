All Elite Wresting startet neue Show

US-Fernsehen

«AEW: Collision» wird bereits in wenigen Wochen Premiere feiern. TBS hat nun sechs Stunden Wresting pro Woche.

All Elite Wrestling (AEW) wird seine dritte Wrestling-Show auf TNT starten. Im Juni wirdPremiere haben. «Collision» wird am 17. Juni starten. Die zweistündige Show wird danach jeden Samstagabend live ausgestrahlt und wird AEW-Talente wie Miro, Samoa Joe, Thunder Rosa, Powerhouse Hobbs und Andrade El Idolo zeigen."Mit «AEW: Collision» verdoppeln wir unser Wrestling-Angebot und bieten den Fans jede Woche zwei Stunden mehr", sagte Jason Sarlanis, Präsident von Turner Networks, ID und HLN, Linear & Streaming. "AEWs Roster an Talenten ist so schnell gewachsen, dass wir das Gefühl hatten, dass es eine weitere Nacht braucht, um unserem Publikum die epischen Rivalitäten, unvergesslichen Matches und Stars zu bieten, die sie so gerne sehen. Die Aufnahme von «Collision» in unseren Programm-Mix auf TNT wird es uns ermöglichen, die massive Nachfrage unserer Hardcore-Fangemeinde zu befriedigen und ist die ultimative Ergänzung zu «AEW: Dynamite» auf TBS."TBS strahlt nun sechs Stunden Wrestling pro Woche aus. "Mit der Aufnahme von «AEW: Collision» auf TNT bin ich sehr stolz darauf, dass zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahrzehnten ein Turner-Network die Heimat des Samstagabend-Wrestlings sein wird", sagte Tony Khan, CEO, GM und Head of Creative von AEW. "Das Debüt von «Collision» ist in vielen Bereichen von Bedeutung, darunter Fernsehen, Wrestling, Unterhaltung und Sport, und stärkt AEW als die mutige Eigenschaft, die wir uns bei unserem Start 2019 vorgestellt haben. «Collision» wird jeden Samstagabend live mehr von dem liefern, was Fans und Zuschauer uns sagen, dass sie es wollen - Athletik, große Persönlichkeiten, spannende Storylines und knallharte Wrestling-Action, die alle zum Synonym für AEW geworden sind."