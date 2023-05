Leverkusens Europapokal-Reise endet, RTL dennoch glücklich

Quotennews

Ein neues Frankfurt wird Bayer 04 Leverkusen nicht. Auch die Quoten können an das Vorjahr nicht anknüpfen.

Am frühen Morgen hatte RTL eine Free-TV-Premiere im Programm:handelte von einer Marketingdirektorin, die in einer Kleinstadt einen örtlichen Restaurantbesitzer namens Jim zu einer Partnerschaft überreden. Die Produktion, die zwischen 07.35 und 09.15 Uhr lief, brachte 0,25 Millionen Zuschauer. Die Sendung mit Tori Anderson und Corey Sevier verbuchte 5,0 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe erreichte die kanadische Produktion 0,10 Millionen und 8,8 Prozent.Mit «Life» ► erreichte RTL um 19.05 Uhr 1,03 Millionen Fernsehzuschauer. Die Fernsehsendung wurde einmal mehr von Annika Begiebing moderiert. Die Sendung aus Köln sicherte 5,6 Prozent Marktanteil beim allen und 7,5 Prozent in der Zielgruppe. Um 21.00 Uhr sendete RTL die erste Halbzeit des Europa-League-Halbfinales zwischen Bayer 04 Leverkusen und der AS Rom. Das Match, das 0:0, endete, erreichte 2,51 Millionen Zuschauer und verbuchte 9,9 Prozent. In der Zielgruppe wurden 12,7 Prozent gemessen, die Reichweite wurde mit 0,65 Millionen bemessen.Die zweiten 45 Minuten sahen gegen 22.00 Uhr schon 3,81 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil ab drei Jahren wuchs auf 18,3 Prozent. Die von Steffen Freund und Marco Hagemann kommentierte Sendung verbuchte 0,83 Millionen junge Fernsehzuschauer, die für einen Marktanteil von 18,1 Prozent standen. Laura Papendick und ihre Mitstreiter Lothar Matthäus und Karl Heinz Riedle erreichten mit den Highlights noch 1,10 Millionen Zuschauer und erzielten in der Zielgruppe 7,6 Prozent.