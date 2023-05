«The Taste» fällt wieder deutlich zurück

Quotennews

Die diesjährige Staffel, welche diesmal im Frühjahr statt im Herbst gezeigt wird, steht bislang unter keinem guten Stern.



Die gestrige Ausgabe vonstand unter dem Motto „Essen im Hotel“. Für das Solokochen brachte Gastjurorin Viktoria Fuchs Zutaten wie Wildente, Wildschwein und Ricotta mit. Die Löffel, die die Teilnehmer damit kreierten, wurden schließlich von Tim Raue, Alexander Herrmann, Nelson Müller und Alexander Kumptner bewertet. Beim Entscheidungskochen mussten die Kandidaten die Jurorin schließlich mir ihrer Egg Benedict Kreation überzeugen.Nach einem enttäuschenden Auftakt hatte sich das Format in der Vorwoche zumindest auf 0,92 Millionen Fernsehende gesteigert, die passable 4,4 Prozent Marktanteil verbuchten. Bei den 0,36 Millionen Jüngeren war nun zumindest eine gute Quote von 7,7 Prozent möglich gewesen. Dies hielt jedoch nicht an, denn gestern war man bereits wieder auf Werte zurückgefallen, die nicht viel besser als bei der Auftaktfolge waren. 0,80 Millionen Zuschauer reichten gerade so für mäßige 3,8 Prozent Marktanteil. Die 0,31 Millionen Umworbenen rutschten wieder unter den Senderschnitt auf solide 6,9 Prozent.Es folgte, wofür noch 0,39 Millionen Interessenten auf dem Sender blieben. Dies waren zumindest mehr als in den vergangenen beiden Wochen. Dies entsprach einer Quote von 3,7 Prozent. Auch das jüngere Publikum war mit 0,16 Millionen Werberelevanten besser aufgestellt als in den Vorwochen. Hier kamen passable 6,1 Prozent Marktanteil zustande.