Selena Gomez bekommt zwei Food-Shows

US-Fernsehen

In einer der neuen Shows wird sie in die Küchen der Profis schauen.

Food Network hat zwei neue Serien bestellt, die von Selena Gomez moderiert werden und Teil des kommenden Programms sind. Die erste Show des «Only Murders in the Building»-Stars, der auch die Kochserie «Selena + Chef» bei HBO Max (bald nur noch Max) moderiert, wird eine "feierlich ausgerichtete Serie" sein, die während der Weihnachtszeit später in diesem Jahr Premiere feiert. Im Jahr 2024 wird Gomez eine Show starten, in der sie zur Abwechslung in die Küchen anderer Chefköche geht. In dem noch unbetitelten Projekt wird Gomez "einige der besten Köche des Landes treffen, um deren beliebteste Gerichte zu kochen, wenn sie deren Küchen besucht."Eine Quelle verriet, dass diese neuen Shows nichts mit «Selena + Chef» zu tun haben, das noch nicht für eine fünfte Staffel bei Max verlängert wurde. In Zusammenarbeit mit The Lumistella Company wird Food Network's(Arbeitstitel) spielt in einem skurrilen Weihnachtswunderland und zeigt die Scout-Elfen von The Elf on the Shelf, die einige der besten Süßigkeitenhersteller aus dem ganzen Land herausfordern, die magischsten und unerwartetsten Weihnachtskreationen zu kreieren, die es je gab."Die Feiertage sind für Food Network immer sehr wichtig, da sie fast 60 Millionen P2+ Zuschauer erreichen, und mit Selena als Auftakt zu den fast 100 Stunden neuer und wiederkehrender Feiertagsprogramme wird die kommende Saison sicherlich ein Grund zum Feiern sein", sagte Kathleen Finch, Vorsitzende von Warner Bros. Discovery und Chief Content Officer US Networks, bei der Ankündigung des neuen Programms auf der Upfronten-Präsentation des Unternehmens für Werbekunden am Mittwoch im Theater at Madison Square Garden in New York.