«Futurama»-Fortsetzung startet im Juli

US-Fernsehen

Hulu startet die Serie nicht neu, stattdessen wird die Serie von 1999 einmal mehr fortgesetzt.

Die neuen Episoden der beliebten Science-Fiction-Zeichentrickserie, offiziell die achte Staffel der Serie, werden am 24. Juli auf Hulu starten. Danach werden wöchentlich montags neue Episoden ausgestrahlt, wobei Staffel 8 (oder Staffel 11, je nachdem, wie man es aufschlüsselt) aus 10 Episoden bestehen wird. Hulu hat im Februar 2022 insgesamt 20 Episoden in Auftrag gegeben.In der offiziellen Synopsis der neuen Staffel heißt es: "Neue Zuschauer können die Serie ab hier wieder aufnehmen, während langjährige Fans die Auflösung jahrzehntelanger Geheimnisse erkennen werden - einschließlich der Entwicklungen in der epischen Liebesgeschichte von Fry und Leela, des mysteriösen Inhalts von Nibblers Katzenklo, der geheimen Geschichte des bösen Roboter-Weihnachtsmanns und des Verbleibs von Kif und Amys Kaulquappen. In der Zwischenzeit gibt es eine ganz neue Pandemie in der Stadt, während die Crew die Zukunft von Impfstoffen, Bitcoin, Stempelkultur und Streaming-TV erforscht."Die Synchronsprecher der Originalserie sind Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr und David Herman. John DiMaggio, der vor allem für seine Stimme als Bender bekannt ist, war ursprünglich nicht Teil der neuen Episoden, gab aber bekannt, dass er im März 2022 dabei ist. Matt Groening schuf die Serie und entwickelte sie zusammen mit David X. Cohen. Beide fungieren zusammen mit Ken Keeler und Claudia Katz als ausführende Produzenten. Rough Draft Studios liefert die Animation, während 20th Television Animation das Studio hinter der Serie ist.