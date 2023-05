Michael Bay produziert True-Crime-Serie

US-Fernsehen

Der bekannte Filmemacher wird für Investigation Discovery tätig.

Investigation Discovery hat sich mit Michael Bay zusammengetan. Der Filmemacher soll eine neue True-Crime-Doku-Serie für den Sender produzieren. Kathleen Finch, Vorsitzende und Chief Content Officer für die U.S. Networks Group bei Warner Bros. Discovery, machte die Ankündigung während der Upfront-Präsentation des Unternehmens. Die Serie soll 2024 erstmals ausgestrahlt werden und "eine erschreckende, aber wenig bekannte wahre Kriminalgeschichte aufdecken"."Als Michael Bay zum ersten Mal an uns herantrat, um an einem Projekt über wahre Verbrechen mitzuarbeiten, wussten wir sofort, dass wir unsere Kräfte bündeln wollten", sagte Jason Sarlanis, President of Crime and Investigative Content for Linear and Streaming bei ID, in einer Erklärung. "Michael Bay ist ein unglaublich dynamischer Filmemacher und Produzent, dessen Vision und Erzählweise ein breites Publikum anspricht. Diese Partnerschaft ist die perfekte Ergänzung zu unseren Blockbuster-Abenden auf ID.""Ich bin im Grunde meines Herzens ein Geschichtenerzähler; ich bin fasziniert von der menschlichen Psyche und davon zu erforschen, wie jeder von uns tickt. Wenn man sich der Dokumentation von realen Verbrechen aus dieser Perspektive nähert, ist das Endergebnis immer faszinierend", so Bay in einer Erklärung. "Investigation Discovery ist für die Qualität ihrer Programme bekannt und hat eine unübertroffene Expertise im Bereich der ungeschriebenen wahren Verbrechen, und ich kann es kaum erwarten, eines der schlimmsten Verbrechen des Jahrhunderts aufzudecken."