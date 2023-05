«Bella Italia»: RTLZWEI läutet Anfang Juni die Camping-Saison ein

TV-News

In der dritten Staffel des Camping-Formats wird die Familie Fingerhut wieder dabei sein. Es steht ein runder Geburtstag auf Europas größten Campingplatz an.

Derzeit sendet RTLZWEI am Montagabend Wiederholungen des Camping-Formatsund fährt recht ansehnliche Werte ein. Nun hat der Grünwalder Sender neue Geschichten von Europas größtem Campingplatz, dem Marina di Venezia, angekündigt. Ab dem 5. Juni zeigt man immer montags um 20:15 Uhr die dritte Staffel der Story-House-Produktion. Wieder mit dabei wird Familie Fingerhut, die seit der ersten Episode zum Inventar der Sendung gehören.Die Fingerhuths werden diesmal direkt vor Abreise in Deutschland begleitet, während sie noch ihr Wohnmobil aufpimpen. Sascha Fingerhuth hat etwas Besonderes zu feiern: Er verbringt seinen 50. Geburtstag auf dem Mega-Campingplatz. Die Fans können sich wieder auf unterhaltsame Challenges und Überraschungen bei den Fingerhuths und ihrer Clique freuen. Ein Wiedersehen gibt es auch mit den Freundinnen Kinsy und Yumna. Neu in diesem Jahr sind unter anderem Sarah und ihr italienischer Freund Lello. Durch das Paar soll das Publikum einen Einblick in das Animationsteam auf dem Marina di Venezia erhalten. Sarah gibt Sportkurse und Lello ist als Animateur beschäftigt.Im vergangenen Sommer war «Bella Italia» sehr gefragt. Die Marktanteile bewegten sich während der zweiten Staffel, die Ende Juni begann und bis Mitte August dauerte, durchgängig über dem Senderniveau und erreichten bis zu 8,7 Prozent in der Zielgruppe. Auch die Reichweiten von bis zu 0,99 Millionen waren für die Sommermonate mehr als akzeptabel.