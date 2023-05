In Berlin gibt es ein Ultimatum, das sich gewaschen hat

Soap-Check

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Hendrik ist entschlossen: Er braucht eine berufliche Auszeit. Britta bemüht sich nach anfänglichem Zögern um Verständnis und verspricht ihre Unterstützung. Dann bittet Hendrik sie, mit zur Therapie zu kommen. Simon ist sauer, dass Dilay ihn am Kauf des Oldtimers gehindert hat. Er will nichts davon hören, dass sie ihn nur beschützen wollte. Erst Charlotte bringt Simon zur Einsicht: Er soll sein Herz nicht an die Vergangenheit hängen, sondern nach vorne blicken. Amelie hat immer noch Angst, ihre Beziehung zu Jorik könnte öffentlich werden. Als Jorik sie damit aufzieht, überrascht sie ihn, als sie sich im Hotel zu ihm bekennt.Günther will sich seiner Tochter weiterhin annähern, obwohl sie bei ihrer klaren Kante gegen ihn bleibt. Max befürwortet ihre Einstellung, schließlich braucht Vanessa gerade Ruhe und Günther weckt nur unschöne Erinnerungen in ihr. Als Vanessa dann noch verfrüht Wehen bekommt, geraten Max und Günther aneinander. In seiner Fürsorge um Vanessa vernachlässigt Max seine Arbeit am „Fürstenhof“ und es trifft ihn unvorbereitet, als ein Gast ihn plötzlich verklagen will.Als Eleni sich am Finger verletzt und Leander sie verarztet, wird ihr bewusst, wie sehr er ihr fehlt. Auch Leander kann das starke Band zwischen ihnen nicht ignorieren. Doch der kleine Hoffnungsschimmer erlischt, als Leander nachts von seinen Schuldgefühlen eingeholt wird. Werner kehrt von seinem Besuch bei André in Südafrika zurück nach Hause, wo ihn eine Menge Arbeit erwartet. Schließlich ist das Heilwasserprojekt noch in der Schwebe, obwohl Erik sich darum kümmern sollte. Es gibt trotzdem einen Grund zur Freude: Valentina macht sich bei der Organisation des Frühlingsfestes so gut, dass Werner zu Roberts Überraschung eine Ausbildung am „Fürstenhof“ vorschlägt.Katharina fällt es schwer, Gregor ihren Sohn zu überlassen - wenn auch nur für eine festgelegte Zeit. Wird sich der kleine Lenz bei seinem Vater wohlfühlen? Sarah gerät unter Zugzwang, als Pfarrer Naveen an sie appelliert, die Kirchenjugend zu leiten. Wird sie das Angebot annehmen?David wird in seinem Frust wegen Vivien ausgerechnet von Tobias aufgefangen - nur um bald darauf daran erinnert zu werden, dass sie eigentlich Konkurrenten sind. Paula ist in ihrer Verletzung völlig überfordert. Rufus ermutigt sie, im Schreiben Trost zu suchen. Sie hält dies zunächst für Quatsch. Ute ist total baff, was Benedikt aus Liebe zu ihr geopfert hat. Das lässt eigentlich nur eine Antwort zu.Justus kämpft für Jenny, doch die Beweise sprechen gegen sie. Der Girlsclub glaubt, Jenny entlasten zu können. Daniela will Henning vor Augen führen, was passiert, wenn er sein Werkzeug weiterhin wie seinen Augapfel hütet. Sie fliegt auf.Carlos ist vor den Kopf gestoßen, als Nina ihn spontan im Stich lässt. Wird er Nina dennoch bei ihrem Befreiungsschlag unterstützen? Eine Ex von Nihat will sich mit ihm treffen, um ihm etwas zu sagen. Im Glauben, er müsste sich Vorwürfe anhören, sagt Nihat ab. Doch bei einer Zufallsbegegnung, bekommt er den Verdacht, dass es um etwas anderes geht.Nina belastet es sehr, dass sie nicht weiß, wer das private Striptease-Video ihrer Tochter Paula veröffentlicht hat. Paula ist sich absolut sicher, dass es Kenans Tochter Elif war. Immerhin ist sie wegen Dennis weiterhin ziemlich sauer auf Paula. Aber Elif behauptet steif und fest, nichts mit der Sache zu tun zu haben. Aufgrund der Ungewissheit ist die Stimmung in der Patchworkfamilie extrem angespannt. Sogar bei Nina und Kenan liegen die Nerven blank. Die beiden geraten derartig heftig aneinander, wie es bislang noch nie zuvor in ihrer Beziehung der Fall war.Toni ist matt, aber happy aus Südkorea zurückgekehrt und glaubt, dass sich die Wogen im Loft mittlerweile etwas geglättet haben. Als Vanessa jedoch wieder einmal missgünstig auf ihren Erfolg reagiert, ist Toni überrascht und irritiert. In einem versöhnlichen Gespräch erzählt Vanessa ihr niedergeschlagen von ihrem Partykonzept zur Rettung des Lofts und dass Mike das Ganze allerdings abgeschossen hat. Toni versteht das nicht und ist stattdessen wie alle anderen von der Idee begeistert. Sie verspricht, noch mal mit Mike zu reden. Tatsächlich geht sie ins Matrix. Doch dort erfährt sie zunächst, dass Piet während ihrer Abwesenheit befördert wurde und nun in der Hierarchie über ihr steht. Als Mike vor ihr den Chef raushängen lässt, Piet verteidigt und der Partyidee erneut eine Absage erteilt, wächst Tonis Enttäuschung. Nach einem Streit mit Piet fasst sie den Entschluss, die Partyreihe mit Vanessa trotzdem durchzuziehen – wenn es sein muss, auch ohne Mikes Zusage.