The CW beendet «Nancy Drew» und «Riverdale»

US-Fernsehen

Der Fernsehsender, der zu Nexstar gehört, hat zahlreiche neue Formate bestellt. Vor allem Reality-Shows werden das Sommerprogramm auffüllen.

The CW Network hat heute sein umfangreiches Programm mit und ohne Drehbuch vorgestellt, das im Sommer 2023 auf dem Sender startet. Die lustige Familienkomödievon dem preisgekrönten «Kim's Convenience»-Darsteller Andrew Phung und einer talentierten und vielfältigen Besetzung wird im Sommer ihr US-Debüt auf The CW geben. Die von der Kritik hochgelobte Dramedy «Moonshine» über gestörte Geschwister, die um die Kontrolle ihres Familienunternehmens kämpfen, wird ebenfalls in das Drehbuchprogramm des Senders aufgenommen. Das bei den Fans beliebte Rechtsdrama «Family Law» mit Jewel Staite und Victor Garber in den Hauptrollen kehrt für eine zweite Staffel zurück, und die Comedyserie BUMP wird in ihrer zweiten Staffel für noch mehr Lacher sorgen.Zu den neuen ungeschriebenen Sommerprogrammen gehören die vierteilige Doku-Serie, die ein klassisches Kinojahr in der Popkultur dokumentiert, und der extreme Kochwettbewerb. Außerdem wird The CW die Fernsehpremiere vonzeigen, die die Reisen des Emmy-gekrönten Schauspielers Zac Efron um die Welt verfolgt, und neue Staffeln der wiederkehrenden alternativen Serienund. Ausstrahlungstermine und Sendezeiten für alle diese Serien werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Diese kommenden Sommerserien kommen zu der bereits angekündigten neuen Komödieund den neuen Dramen, die am Montag, den 29. Mai (20:00 - 21:00 Uhr) Premiere haben, und, die ebenfalls am Montag, den 29. Mai (21:00 - 22:00 Uhr) startet. Und die vierte und letzte Staffel der Dramaseriefeiert am Mittwoch, 31. Mai, zusammen mit der letzten Staffel von, Premiere.