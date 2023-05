Das «Supernatural»-Prequel «The Winchesters» ist zu Ende

US-Fernsehen

Auch «Kung Fu» hat der Sender nach drei Staffeln in Rente geschickt. Beide Serien kamen von Warner Bros. Discovery.

The CW-Eigentümer Nextar setzt seine Strategie fort, fiktionale Programme zu streichen. Jetzt haben die Verantwortlichen die Warner Bros. Discovery-Serienundabgesetzt. "Während wir das neue CW neu gestalten, mussten wir einige schwierige Programmentscheidungen treffen", heißt es in einer Mitteilung von The CW. "Wir danken unseren Partnern bei Warner Bros. und den Schauspielern und Kreativteams von Kung Fu und The Winchesters für ihre harte Arbeit, ihre Kreativität und ihr Engagement." Inzwischen wird auch spekuliert, dass «Superman & Lois», «All American: Homecoming» und «Gotham Knights» in den nächsten Tagen abgesetzt werden.Die «Supernatural»-Vorgängerserie «The Winchesters» folgte den Eltern der Dämonenjäger Sam und Dean, John (Drake Rodger) und Mary (Meg Donnelly), und erzählte, wie sie sich als Teenager kennenlernten und schließlich zusammenfanden, um die Welt zu retten. Die Geschichte wird aus der Perspektive von Dean (Jensen Ackles) erzählt, der ersten Rückkehr von Ackles' Charakter seit dem Serienfinale im November 2020.Das Reboot der Serie aus den 1970er Jahren ist von Ed Spielmans Originalserie «Kung Fu» inspiriert und folgt Nicky Shen (Olivia Liang), einer jungen Amerikanerin chinesischer Abstammung, die aufgrund einer Lebenskrise das College abbricht und sich auf eine lebensverändernde Reise in ein abgelegenes Kloster in China begibt. Als sie nach San Francisco zurückkehrt, muss sie jedoch feststellen, dass ihre Heimatstadt von Verbrechen und Korruption heimgesucht wird und ihre eigenen Eltern Jin (Tzi Ma) und Mei-Li (Kheng Hua Tan) einer mächtigen Triade ausgeliefert sind.