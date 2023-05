Vice ist insolvent  und verkauft

Wirtschaft

Die Vice Media Group soll 400 Millionen US-Dollar erhalten.

Das angeschlagene Medienunternehmen Vice Media Group bereitet sich darauf vor, Insolvenzschutz nach Chapter 11 zu beantragen – und sich dann für etwa 400 Millionen Dollar an einige seiner Geldgeber zu verkaufen, so ein neuer Bericht.Das in Brooklyn ansässige Unternehmen würde nach dem Konkurs an Investoren wie Fortress Investment Group und Soros Fund Management für 400 Millionen Dollar verkauft werden, berichtet das „Wall Street Journal“. Das wären weniger als zehn Prozent der einst hochfliegenden Bewertung von 5,7 Milliarden Dollar im Jahr 2017. „Die New York Times“ berichtete letzte Woche, dass Vice einen Konkursantrag vorbereitet.Letzte Woche hatte Vice Media Entlassungen in seiner Nachrichtenabteilung vorgenommen und angekündigt, die Nachrichtensendung «Vice News Tonight», die zuvor auf HBO ausgestrahlt wurde, einzustellen. Im März erklärte Jesse Angelo, Vice Medias globaler Präsident für Nachrichten und Unterhaltung, dass er das Unternehmen verlassen werde, um sein eigenes Medien- und Beratungsunternehmen zu gründen.