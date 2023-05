Need To Know  Von Videos über Fakten hin zu Rankings, Katzen und Fanpost

YouTuber

Im Bereich Comedy hat Elias mit seinen meist überspitzen Videos schon viel ausprobiert und immer wieder Formate gefunden, die perfekt bei seinem Publikum ankommen.

Unter dem Namen „Need To Know“ ist der deutsch-marokkanische YouTuber Elias bekannt geworden. Seine Videos sind vielfältig, fallen allerdings zumeist in den Bereich Comedy. Bekannt wurde er durch ein Format, in welchem er auf Katzenbilder reagierte. Zudem gehört es zu einem seiner Hauptmerkmale, dass er seine Stimme in den Videos häufig verzerrt.Allzu viel ist von dem Menschen, der hinter dem YouTube-Kanal steckt, nicht bekannt, denn er hält sein Privatleben relativ verborgen. Man weiß seinen Vornamen, Elias, und dass sein Nachname mit einem „G“ beginnt. Zurzeit ist er nach eigenen Angaben 22 Jahre alt. Er lebt in den Niederlanden und ist zweisprachig aufgewachsen. Seine Mutter ist marokkanisch und sein Vater deutsch. Beide Elternteile haben einige Mal in den Videos und Streams ihres Sohnes mitgewirkt. Zudem hat Elias einen älteren Bruder Jonas, der auf Instagram und TikTok Videos über seine Auftritte als Straßenmusiker postet. Sein jüngerer Bruder heißt Joel. Bis Augst 2021 war er zudem mit der Influencerin „Whatserdream“ zusammen, wobei die beiden auch im Nachhinein noch in Kontakt zu stehen schienen.Der YouTube-Kanal von Elias entstand bereits im Juli 2015. Zu Beginn lud er hauptsächliche Faktenvideos hoch, welche unnützes Wissen enthielten. Später gab es auch einige Quizze, bei denen man verschiedene YouTuber zum Beispiel an ihren Augen, Sneakern, Frisuren oder Tattoos erkennen sollte. Sein auch heute noch gefragtestes Video mit inzwischen 5,4 Millionen Abonnenten wurde vor sechs Jahren hochgeladen und zeigt, wie Lionel Messi auf den Pokémon-Go-Song reagiert. Später stellte er auch die „Top 10“ der meist gelikten, meist gedislikten Videos oder die „Top 10“ schlechtesten, hübschesten, besten oder meist gehassten YouTuber vor, nachdem er zuvor Abstimmungen in seiner Community durchgeführt hatte.Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt Elias‘ Kanal, als er vor etwa vier Jahren damit anfing, auf Katzenbilder zu reagieren, welche ihm seine Zuschauer geschickt hatten. Nicht selten erhielten die Videos mehrere Millionen Aufrufe, das gefragteste sogar über fünf Millionen. Mit dem Format landete er auch häufiger in den YouTube-Trends und größere YouTuber wie Unge wurden auf ihn aufmerksam. Gemeinsam mit dem YouTuber Mexify, mit welchem er häufig gemeinsam Videos drehte, reiste er auf die Insel Madeira, wo er später auch Unge traf. Zudem teilt er sich zurzeit ein Büro mit dem YouTuber TimJacken sowie dem TikToker Schliingeel und veröffentlicht gelegentlich Content mit den beiden zusammen.Außerdem reagiert Elias auch häufig auf Beiträge oder Nachrichten von Seiten wie ebay, Instagram oder gutefrage.net und stellt dies dann auf lustige Weise dar. Hierbei verwendet er häufig Stimmverzerrer. Viral ging hier auch sein Video „Wenn Leute versuchen Camembert zu schreiben…“. Lange Zeit hatte er sein Gesicht nie in seinen Videos gezeigt. Erst im Februar 2021 lud er einen Face Reveal hoch, in dem er sich erstmals vor der Kamera zeigte. Seitdem besteht sein Content hauptsächlich daraus, wie er an verschiedenen Orten, beispielsweise auch in der Wüste oder über den Wolken, Fanpost auspackt. Neben seinem Hauptkanal mit 789.000 Abonnenten, erscheinen auf dem Zweitkanal „Neeto“ mit 164.000 Abonnenten hauptsächlich Highlights aus seinen Streams. Ende 2021 entstand mit „Neeto Uncut“ noch ein weiterer Kanal, dem 17.200 Menschen folgen und auf dem es Games, Reaktionen und lustige Clips zu sehen gibt. In den letzten Jahren ist er vor allem auch auf Twitch sehr aktiv, wo er verschiedene Online-Games spielt und inzwischen über 65.000 Follower hat.