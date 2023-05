«Lets Dance» verliert leicht, überzeugt aber weiter

Quotennews

Das parallele Finale von «The Voice Kids» beeindruckte die Tanzshow nicht groß und machte sich nur geringfügig an den Quoten bemerkbar.



Vier Tanzpaare waren gestern im Halbfinale vonnoch übrig. Um den Einzug in die Finalshow in der kommenden Woche kämpften Model Anna Ermakova, Ex-Kunstturner Philipp Boy, YouTuberin Julia Beautx und Mentalist Timon Krause. Dafür mussten gestern zwei noch nicht aufgeführte Tänze gezeigt werden, bevor schließlich die gefürchtete Challenge „Der Impro Dance Even Noch More Extreme“ folgte. Spontan mussten die Kandidaten einen zugelosten Tanz mit möglichst ansprechender Choreo und Technik aufführen.In der Vorwoche hatte das Format wieder auf 3,83 Millionen Fernsehende sowie ausgezeichnete 16,5 Prozent Marktanteil angezogen. Die 0,98 Millionen Jüngeren hatten eine herausragende Quote von 18,8 Prozent eingefahren. Auch wenn die Reichweite sich gestern auf 3,75 Millionen Menschen verkleinert hatte, standen weiterhin 16,5 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Mit 0,88 Millionen Umworbenen, die sich Platz zwei in der Tagesrangliste hinter der «heute-show» sicherten, waren noch starke 17,6 Prozent möglich.Zum vorletzten Mal gab es im Anschluss daszu sehen. Diese Woche verharrten noch 2,21 Millionen Neugierige auf dem Sender, wodurch weiterhin hervorragende 18,0 Prozent ergattert wurden. Die 0,45 Millionen Werberelevanten verloren gegenüber der Vorwoche und so fiel man von zuletzt 17,5 auf nun hohe 15,2 Prozent Marktanteil zurück.