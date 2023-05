Winterscheidt und Passmann starten letzten großen Laberpodcast

Vermischtes

Der «Sunset Club» soll ein neuer und zugleich der letzte große „Laberpodcast“ sein. Die Produktion übernimmt Studio Bummens.

Die Podcast-Schmiede Studio Bummens, aus der beliebte Titel wie «Baywatch Berlin» mit Klaas Heufer-Umlauf, Jakob Lundt und Thomas Schmitt, «Apokalypse & Filterkaffee» mit Micky Beisenherz oder «Einfach mal Luppen» mit Felix und Toni Kroos stammen, hat einen neuen Podcast angekündigt, der am 18. Mai startet. Zu hören gibt es Moderator Joko Winterscheidt und Bestseller-Autorin Sophie Passmann, die immer donnerstags in deneinladen. Vermarktet wird der Podcast von Seven.One Audio, dem Podcast-Bereich der Seven.One Entertainment Group.Beschrieben als „neuer und zugleich letzter großer Laberpodcast“ ist der Grundgedanke ein Podcast(-Club) zu dritt mit einem weiteren Top-Prominenten. Doch niemand hatte zugesagt oder gar geantwortet, weswegen Passmann und Winterscheidt die einzigen festen Mitglieder des Podcast-Clubs sind. Ehrenmitglieder seien aber willkommen. Obwohl die beiden ein verhältnismäßig großer Altersunterschied (Passmann ist 29 Jahre, Winterscheidt ist 44 Jahre) vereinen absurde Interessen das Duo. Im Wochentakt lernen sich Passmann und Winterscheidt besser kennen und reden über die Medienwelt, Alltagsbeobachtungen und Karriereratschläge.„Der «Sunset Club» ist für alle. Unser Mindestziel muss es sein, in den ersten vier Wochen 80 Millionen Mitglieder zu gewinnen und von da an schauen wir mal!“, so Joko Winterscheidt über sein neues Projekt. Sophie Passmann fügt: „Der «Sunset Club» ist sowas wie das Gegenteil vom Fight Club: Wir reden sehr viel ÜBER den Club. Was ist falsch an uns, dass zum Start niemand mitmachen wollte außer uns?!“«Sunset Club» erscheint ab dem 18. Mai immer donnerstags überall dort, wo es Podcasts gibt.