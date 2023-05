Der «Tatort» verliert mehr als eine Million Zuschauer zur Vorwoche

Quotennews

Dennoch landete das Kriminalformat ganz vorne auf der Tagesrangliste. Doch «Inga Lindström» hielt dagegen und schnitt so gut ab wie seit einigen Monaten nicht mehr.



Im Ersten lief gestern der, bei welchem der Todesfall eines jungen Manns in der Freiburger Drogenszene im Mittelpunkt stand. Franziska Tobler ermittelte in ihrem elften Fall, während es für ihren Kollegen Friedemann Berg der zehnte war. Die Ermittlungen führten das Duo zu dem Freund des Ermordeten, Benno, sowie dessen Stiefschwester Zoé und die Patchworkeltern der beiden.Eine Woche zuvor hatten 8,67 Millionen Fernsehende sich einen herausragenden Marktanteil von 29,7 Prozent gesichert. Bei den 1,63 Millionen Jüngeren war eine Quote von 25,0 Prozent auf dem Papier gestanden. Gestern schalteten 7,56 Millionen Krimifans ein, was dennoch für den ersten Platz auf der Tagesrangliste reichte. Hervorragende 27,4 Prozent wurden hier gemessen. Die 1,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen auf ausgezeichnete 24,0 Prozent Marktanteil.Das ZDF startete mit einemzur Wahl in der Türkei in den Abend, wofür sich 3,33 Millionen Zuschauer interessierten. Dies entsprach einer passablen Sehbeteiligung von 12,6 Prozent. 0,28 Millionen jüngere Fernsehende führten zu mauen 4,8 Prozent. Es folgte das Dramavor 4,61 Millionen Menschen, was für gute 16,7 Prozent Marktanteil reichte. Für die Reihe war es das beste Resultat seit Oktober. 0,40 Millionen Jüngere bedeuteten annehmbare 6,3 Prozent Marktanteil.