Sat.1 räumt mit «Independence Day» ab

Quotennews

Am Vorabend war zudem die neue Staffel von «Das große Backen – Die Profis» gestartet. Trotz Zuschauerverlusten gegenüber dem Vorjahr hielten sich die Quoten auf einem überzeugenden Niveau.



Am gestrigen Vorabend startetein die bereits fünfte Staffel. In vier Ausgaben stellen geübte Bäcker ihr Können unter Beweis und zaubern so etwa essbare Bücher aus zarter Schokomousse oder saftige Tonka-Torten überzogen mit karamellisiertem Apfelkompott. Den zwölf Meisterkonditoren winken neben dem Goldenen Cupcake auch 10.000 Euro. Im Vorjahr lief die Staffel vor 1,22 Millionen Fernsehenden an, was zu soliden 5,7 Prozent führte. Gute 9,0 Prozent Marktanteil waren bei den 0,42 Millionen Jüngeren möglich gewesen.Gestern schalteten ab 17.35 Uhr 0,93 Millionen Neugierige für den Auftakt ein, was die bislang niedrigste Reichweite überhaupt bedeutete. Dies reichte dennoch für gute 5,6 Prozent Marktanteil. Die Zielgruppe war mit 0,29 Millionen Umworbenen vertreten, was zu einer hohen Quote von 9,3 Prozent führte. Zur Primetime räumte der Sender mit dem Actionfilmab und sicherte sich bei einem Publikum von 2,02 Millionen Menschen starke 7,9 Prozent. Die 0,72 Millionen Werberelevanten schafften es auf herausragende 12,1 Prozent.hielt sich mit 0,84 Millionen Interessenten weiterhin bei 7,8 Prozent, während die 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen sogar auf 12,4 Prozent erhöhten.Kabel Eins zeigte zur Primetime eine neue Ausgabe von. Hier wurde jedoch der Abwärtstrend aus den vergangenen Wochen fortgesetzt und so sank man von zuletzt 0,66 auf nun 0,63 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil blieb mit akzeptablen 2,4 Prozent jedoch konstant. Die 0,20 Millionen Jüngeren fielen leicht auf annehmbare 3,3 Prozent zurück.