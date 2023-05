Mit dem Muttertags-Spezial steigert sich «Grill den Henssler» leicht

Quotennews

Allzu sehr konnte man sich von den Werten der Vorwoche allerdings nicht absetzen. RTLZWEI füllte den Abend mit Spielfilmen.



Die gestrige Ausgabe vonstellte ein Muttertags-Spezial dar. Steffen Henssler musste gegen drei Mutter-Kind-Paare an den Herd. Er wurde von Aminata und Sabine Belli, Riccardo und Anna Simonetti sowie Larissa und Elke Marolt herausgefordert. Unterstützung gab es diesmal von Coach Johann Lafer, während am Ende die Jury um Jana Ina Zarella, Reiner Calmund und Christian Rach über den Sieger entschied.Eine Woche zuvor hatten sich für das Format 1,16 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm eingefunden, was guten 5,1 Prozent Marktanteil entsprach. Die 0,30 Millionen Jüngeren waren hingegen bei passablen 5,9 Prozent hängengeblieben. Die Sonderausgabe änderte nicht allzu viel an den Quoten. Mit 1,17 Millionen Zuschauern blieb die Reichweite nahezu konstant, während sich der Marktanteil minimal auf 5,2 Prozent erhöhte. 0,34 Millionen Umworbene steigerten sich zumindest auf ein solides Resultat von 6,6 Prozent.RTLZWEI setzte hingegen auf die Komödie «Bad Moms» ► , welche 0,57 Millionen Interessenten zum Einschalten bewegte. Dies spiegelte sich in einem passablen Marktanteil von 2,1 Prozent wider. Gute 5,0 Prozent waren bei den 0,31 Millionen Werberelevanten möglich. Es folgte die Free-TV-Premiere des Horrorthrillers «Der Unsichtbare» ► , welche sich 0,33 Millionen Filmfans nicht entgehen lassen wollten. Somit kletterte die Sehbeteiligung auf solide 2,3 Prozent. Die 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich bei überdurchschnittlichen 4,6 Prozent.