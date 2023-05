RTL probiert es erneut mit «The Wheel»

TV-News

Diesmal darf Chris Tall auf einem prominenteren Sendeplatz antreten. Vor zwei Jahren wurde die Quizshow vorzeitig aus dem Programm genommen.

Obwohl der erste Anlauf im Sommer 2021 schief ging, versucht es RTL ein weiteres Mal mit. Im Juli vor zwei Jahren war das Quiz-Format mit Chris Tall am späten Freitagabend zunächst mit 10,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe solide gestartet. Die beiden weiteren Ausgaben einen Tag sowie eine Woche später sorgten aber nur noch für 9,7 und 7,9 Prozent, woraufhin RTL die Reißleine zog. Schon damals betonte der Kölner Sender, dass es sich hierbei nicht um eine Absetzung handele. Für die drei weiteren Shows wollte man einen neuen Sendeplatz suchen ( Quotenmeter berichtete ).Dieser wurde nun gefunden. Diesmal wird Chris Tall die Sendung nicht am späten Freitagabend, sondern montags zur besten Sendezeit präsentieren. RTL zeigt eine neue Folge am 5. Juni um 20:15 Uhr. Statt des Beinamens „Promis drehen am Rad“ heißt die Sendung nun offiziell. Am Spielprinzip ändert sich hingegen nichts. Den Mittelpunkt der Show bildet ein riesiges, in sieben Zonen unterteiltes Rad. Prominente nehmen in den Zonen des rotierenden Rads Platz, um von hier aus tatkräftig drei Kandidaten zu unterstützen. Diese quizzen um den Gewinn von über 100.000 Euro.Jeder Promi bringt sein selbst gewähltes, persönliches Spezialgebiet mit in die Show, zu denen die Kandidaten Fragen beantworten müssen. Alles hängt vom Spin von „The Wheel“ ab, den mit ein bisschen Glück stoppt das Rad bei dem Promi, der sich auskennt oder aber bei jemandem, der gar keinen Plan hat, aber trotzdem versucht, so gut es geht zu helfen. Gemeinsam raten die Kandidaten sich durch alle sieben Spezialgebiete. Ziel ist es, alle Kategorien „wegzuspielen“. Für jede richtige Antwort gibt es Geld, das in einem gemeinsamen Jackpot gesammelt wird. Doch nur ein Kandidat nimmt das gemeinsam erspielte Geld ins große Finale und hat hier die Chance mit Unterstützung der Promi-Berater den Jackpot zu verdoppeln oder alles wieder zu verlieren.Als Promis nehmen Olivia Jones mit ihrem Spezialgebiet „Kiez / Reeperbahn“, Kai Ebel als Formel-1-Experte, Matthias Matschke mit seinem Fachgebiet Religion, Promi-Expertin Frauke Ludowig, Markus Krebs als Fachmann für Erdkunde sowie Gregor Meyle im Fachgebiet Geschichte und Guildo Horn als Wurstwaren-Experte Teil.