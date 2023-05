Peacock strahlt ein exklusives Football-Spiel aus

US-Fernsehen

NBCUniversal hat den Rahmenprogrammplan für die Football-Berichterstattung bekannt gegeben.

bleibt die Heimat der Besten und Klügsten, angeführt von: Patrick Mahomes und die Chiefs hissen ihr Super Bowl-Fahne, bevor sie Jared Goff und die Detroit Lions im NFL Kickoff 2023 zu Gast haben; Mahomes und Aaron Rodgers stehen sich in Woche 4 zum ersten Mal gegenüber (Chiefs bei den Jets); ein NFC-Playoff-Rückspiel, wenn Dak Prescott und die Dallas Cowboys Christian McCaffrey und die San Francisco 49ers besuchen (Woche 5); und zum Abschluss das mit Spannung erwartete Saisonfinale in Woche 18 (die letzten Krimis: 2022 gewinnen die Lions mit vier Punkten Vorsprung gegen die Packers in Rodgers' letztem Spiel mit Green Bay, 2021 das unvergessliche OT zwischen den Chargers und den Raiders). Dann geht es in die Postseason, wo NBC Sports an den ersten beiden Wochenenden der NFL-Playoffs Spiele zeigen wird.Zum ersten Mal wird Peacock die exklusive Heimat eines NFL-Spiels sein: Josh Allen und die Buffalo Bills empfangen Justin Herbert und die Los Angeles Chargers in einem Primetime-Matchup der AFC-Playoff-Teams am Samstag, 23. Dezember, um 20:00 Uhr. Das Peacock-Exklusivspiel folgt unmittelbar auf ein spezielles SNF-Samstagnachmittagsspiel (Joe Burrow und der AFC North-Champion Cincinnati Bengals gegen Kenny Pickett und den Divisionsrivalen Pittsburgh Steelers) um 16:30 Uhr auf NBC und Peacock.Peacock wird wieder alle NBC Sunday Night Football Spiele, einschließlich der Playoffs, und die Football Night in America Studioshow übertragen. Das exklusive Peacock «Sunday Night Football»-Finale kehrt mit einer erweiterten Nachberichterstattung im Anschluss an SNF jede Woche zurück.