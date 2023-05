FOX Sports feiert 30 Jahre NFL

US-Fernsehen

Die Liga hat den Spielplan ausgearbeitet: Neun Mal werden die Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles und San Francisco 49ers zu sehen sein.

Nach einer bahnbrechenden Saison, in der der Sender das meistgesehene Spiel der regulären Saison und den meistgesehenen Super Bowl aller Zeiten übertragen hat, feiert FOX Sports 30 Jahre preisgekrönte NFL-Berichterstattung mit der Bekanntgabe seines umfassenden Sendeplans für die NFL-Saison 2023.FOX wird Amerikas Heimat für die größten Spiele der NFL während der 18-wöchigen Spielzeit sein, mit einem regulären Saisonprogramm, das die höchste Anzahl von Auftritten der Dallas Cowboys (9), New York Giants (9), Philadelphia Eagles (9) und San Francisco 49ers (9) in der Liga beinhaltet. Der FOX NFL-Spielplan umfasst insgesamt mindestens 140 Auftritte von NFC-Teams, und in über 90 Prozent der FOX NFL-Spiele ist mindestens ein NFC-Team zu sehen, womit der Sender seine langjährige Tradition fortsetzt, Live-Spiele rund um die Teams in den größten und stärksten Märkten zu präsentieren."Nach einem beispiellosen Jahr, das im meistgesehenen Super Bowl aller Zeiten gipfelte, sind wir begeistert, unsere 30. Saison der NFL-Berichterstattung mit einem Programm zu beginnen, das unsere langjährige, traditionelle Identität als Heimat der NFC und der stärksten Märkte unserer Branche beibehält", sagte FOX Sports CEO und Executive Producer Eric Shanks. "Im Rahmen unseres neuen Vertrages mit der NFL und nach einem sehr kooperativen Prozess mit der Liga können wir es kaum erwarten, den Spielplan für die kommende Saison auf FOX zu präsentieren."