Blockbuster-Battle

Mila Kunis, Kristen Bell und Kathryn Hahn gehen ins Battle mit Neuauflagen zweier Kino-Klassiker. Kann sich die Frauenpower durchsetzen?

Die Bewertung

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Amy hat scheinbar das perfekte Leben - eine großartige Ehe, überdurchschnittliche Kinder, ein schönes Zuhause und eine eigene Karriere. Doch sie ist auch dauernd gestresst, völlig überarbeitet und erschöpft. Als sie erfährt, dass ihr Mann sie betrügt, schmeißt sie ihn kurzerhand raus. Sie hat genug von Verantwortung und Konventionen und schaltet mit zwei anderen gestressten Mamas in den Party-Modus. So viel Freiheit, Spaß und Zügellosigkeit ruft allerdings die spießige Elternbeirätin Gwendolyn und ihre Clique perfekter Mütter auf den Plan. Lob gab es von der Quotenmeter-Kinokritik: „«Bad Moms» verläuft zwar in üblichen Genre-Bahnen, doch das enthusiastisch aufspielende Ensemble und die lobenswerte Botschaft machen aus der Komödie ein ebenso kurzweiliges wie durchaus berührendes Vergnügen.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 6IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Liam Hemsworth und Jeff Goldblum stellen sich 20 Jahre nach der vernichtenden Alien-Invasion erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer entgegen. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan und Jake sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten. So titelte Quotenmeter in seiner Kino-Kritik über den Roland-Emmerich-Film : „Die Fortsetzung zu Roland Emmerichs Kassenschlager «Independence Day» macht zwischendurch Spaß, doch darüber hinaus bietet «Independence Day: Wiederkehr» auch viele träge Dialoge.“Die BewertungQuotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 3IMDb User Rating: 5(RTL, 20:15 Uhr)Der Kultfilm mit Robin Williams von 1995 bekommt mit diesem Fantasy-Abenteuer eine rundum modernisierte Fortsetzung. Statt eines Brettspiels wie im Vorgängerfilm, zieht in diesem Sequel ein Videogame seine Spieler in die Jumanji-Welt. So landen vier Schüler im abenteuerlichen Dschungel, verwandelt in die Spielcharaktere (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart). Nur wenn sie das Spielziel erreichen, können sie den Gefahren entkommen. Quotenmeter schrieb zum Kinostart vor fünf Jahren : „Wo viel Vorsicht ist, kann nie eine große Überraschung folgen – und so ist «Jumanji: Willkommen im Dschungel» als Film, der sich wenig traut, wahrlich keine Abenteuerkomödie, die lange im Gedächtnis haften bleibt. Aber für einen temporeichen Familiennachmittag im Kino, an dem sich Lacher und Action abwechseln, die Jüngsten etwas lernen und die Älteren über die Selbstironie schmunzeln, reicht es allemal.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7