Trump sei Dank: Kaitlan Collins steigt auf

US-Fernsehen

In dieser Woche führte Collins ein umstrittenes Interview mit dem ehemaligen Präsidenten. Das war gut, meinte CNN.

Kaitlan Collins verbrachte den Mittwochabend damit, sich live im Fernsehen mit einem ehemaligen US-Präsidenten anzulegen, der sich weigerte, ihre Überprüfung seiner zahlreichen Verschwörungstheorien und Unwahrheiten anzuerkennen, und sie dann beschimpfte und über sie hinweg redete. Die anwesende Menge johlte und jubelte. Und das war vielleicht nur ein Aufwärmen.Collins, die CNN-Aufsteigerin, die es von einer Korrespondentin im Weißen Haus zur Morgenmoderatorin gebracht hat, bevor sie 35 Jahre alt wurde, soll nach Angaben von zwei Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, um 21.00 Uhr eine neue Moderation übernehmen. Diese Stunde ist eine der am stärksten umkämpften im Kabelnachrichtenprogramm und beherbergt einige der beliebtesten Moderatoren des Formats, darunter Rachel Maddow, Sean Hannity und Chris Cuomo.CNN lehnte es ab, Führungskräfte für einen Kommentar zur Verfügung zu stellen. ‚Puck‘ hatte zuvor über den sich abzeichnenden Deal berichtet, der in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden könnte – es sei denn, es käme zu unvorhergesehenen Änderungen oder zu einem Umschwenken im strategischen Denken von CNN-CEO Chris Licht, so einer dieser Personen. Collins hat gerade ein umstrittenes Town-Hall-Interview mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hinter sich, der die Gelegenheit nutzte, um Verschwörungstheorien zu verbreiten und die Behauptung aufzustellen, die Präsidentschaftswahlen 2020 seien manipuliert worden."Heute Abend hat Kaitlan Collins beispielhaft gezeigt, was es bedeutet, eine Weltklasse-Journalistin zu sein. Sie hat harte, faire und aufschlussreiche Fragen gestellt. Und sie ging nach und überprüfte Präsident Trump in Echtzeit, um die Wähler mit wichtigen Informationen über seine Positionen zu versorgen, da er als Spitzenkandidat der Republikaner in die Wahl 2024 geht", sagte der Sender in einer Erklärung am Mittwoch. "Das ist die Rolle und die Verantwortung von CNN: Antworten zu bekommen und die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen."