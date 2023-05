Knapp 7,5 Millionen Menschen verfolgen Loreens zweiten Sieg beim ESC im Ersten

Quotennews

Der Titel ging erneut an die schwedische Sängerin, die bereits 2012 gewonnen hatte. Wie schon aus den Vorjahren gewohnt, belegte Deutschland den letzten Platz.



Der Countdown zum Eurovision Song Contest wurde in diesem Jahr nicht wie gewohnt von der Hamburger Reeperbahn gesendet. Stattdessen meldete sich Barbara Schöneberger aus Liverpool, diesmal auch für den ORF und den SRF. Zu Gast hatte sie Max Mutzke, der Deutschland 2004 vertrat, Cesár Sampson, der 2018 für Österreich Platz drei holte und Luca Hänni der für die Schweiz 2019 Vierter wurde. Auch Sylvie Meis ergänzte die Runde, wie auch zum letzten Mal Peter Urban als Kommentator. Das Vorprogramm sahen bereits 3,71 Millionen Fernsehende, was zu hohen 15,7 Prozent Marktanteil führte. Bei den 1,31 Millionen Jüngeren wurden herausragende 26,5 Prozent gemessen.Ab 21.00 Uhr startete schließlich der 67. ESC unter dem Motto „United By Music”, der aufgrund der Situation im Gewinnerland Ukraine in Liverpool ausgetragen wird. Für Deutschland trat die Band Lord of the Lost mit dem Song „Blood & Glitter“ an. Wie schon so oft reichte dies jedoch nur für den letzten Platz. Loreen aus Schweden sicherte sich mit ihrem Song „Tattoo“ den Sieg – und das sogar schon zum zweiten Mal, nach ihrem Erfolg 2012.Insgesamt saßen 7,45 Millionen Interessenten für das Finale vor dem Bildschirm, was natürlich für den Tagessieg reichte und sich in ausgezeichneten 35,8 Prozent widerspiegelte. Den 3,23 Millionen 14- bis 49-Jährigen war eine überragende Quote von 53,4 Prozent sicher. Damit übertraf man die Vorjahreswerte, als 6,54 Millionen Zuschauer bei 32,7 Prozent landeten. Damals ergatterte das jüngere Publikum mit 2,72 Millionen Menschen 48,3 Prozent Marktanteil. Gestern bleiben ab 1.15 Uhr für die Aftershow weiterhin 2,75 Millionen Neugierige auf den Sender. Damit wuchs der Marktanteil sogar auf 36,4 Prozent. 1,11 Millionen Jüngere bedeuteten 43,2 Prozent Marktanteil.