Primetime-Check

Konnten «Davina & Shania» für RTLZWEI punkten? Wie lief es diesmal für die US-Serien bei ProSieben?

Reichweitenstärkstes Primetime-Programm war der ZDF-Film, den 4,56 Millionen Zuschauer verfolgten. Damit kam der Mainzer Sender auf ordentliche 17,7 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen standen maue 4,8 Prozent zu Buche.undsorgten ab 21:45 Uhr für 3,55 und 2,47 Millionen Zuschauer sowie 15,3 und 16,6 Prozent. Beim jungen Publikum durfte man sich über 6,5 und 8,2 Prozent freuen. Das Erste überzeugte zu Beginn des Abends 2,65 Millionen zum Einschalten der Doku, die Marktanteile von 10,2 und 10,1 Prozent einfuhr.folgten nur 1,98 Millionen Menschen, die Marktanteile stürzten auf 7,9 und 5,1 Prozent.Ein wenig Erholung gab es für die ProSieben-Serie, die diesmal 0,70 Millionen Zuschauer einschalteten, darunter 0,37 Millionen werberelevante. Der Marktanteil in der Zielgruppe stieg leicht auf 6,8 Prozent (Vorwoche: 6,2%).knüpfte daran an und unterhielt 0,72 Millionen Seher ab drei Jahren, bei den Umworbenen zeigte die Quotennadel 6,9 Prozent. Zwei-Folgen verbuchten ab 22:09 0,53 und 0,47 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei 6,4 und 9,3 Prozent. Sat.1 befand sich mit dem Finale vonebenfalls leicht im Aufwind und generierte eine Reichweite von 0,71 Millionen und eine Zielgruppenquote von 6,2 Prozent. Die Kabel-Eins-Spielfilmeundlockten 0,90 und 0,54 Millionen an. Die relative Sehbeteiligung fiel mit 5,9 und 5,2 Prozent gut aus.Etwas schwerer taten sich in diese Woche die beiden Geiss-Töchtermit ihrer Sendung «We love Monaco». Die Doppelfolge interessierte nur 0,46 und 0,47 Millionen RTLZWEI-Zuschauer. Der Grünwalder Sender musste sich in der Zielgruppe mit jeweils 4,0 Prozent begnügen.erreichte 2,85 Millionen Neugierige, die Marktanteile lagen bei 11,2 Prozent bei allen und 10,0 Prozent bei den umworbenen Fernsehenden.war mit 14,4 Prozent vor allem in der Zielgruppe sehr gefragt. Insgesamt schalteten 1,65 Millionen die Gründershow ein.