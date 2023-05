FOX-Boss sprach über «9-1-1»-Wechsel

US-Fernsehen

Rob Wade äußerte sich zum Senderwechsel. Seine Serie geht nun zu ABC.

Rob Wade, CEO von FOX Entertainment, sprach die Entscheidung,abzusetzen und den anschließenden Wechsel der Serie zu ABC während einer Telefonkonferenz mit der Presse vor der Präsentation des Senders vor den Werbekunden in New York an. "Wir betrachten Shows auf zwei verschiedene Arten", sagte Wade. "In erster Linie betrachten wir sie aus kreativer Sicht und danach, wie gut sie uns gefallen. Der zweite Aspekt ist die wirtschaftliche Seite. Ich glaube, wir hatten das Gefühl, dass sich diese Serie in einer wirklich neuen Ära des Fernsehens wirtschaftlich nicht mehr rechnen würde. Die Entscheidung wurde dort getroffen, dass das Geschäftsmodell nicht das richtige für uns war und dass 20th TV die Serie zurücknehmen würde."Was Crossover anbelangt, so waren Crossover für die «9-1-1»-Franchise immer sehr schwierig, weil sie ein so ehrgeiziges Programm sind", sagte Michael Thorn, Präsident für Scripted Programming bei FOX Entertainment. "Sie waren nicht in der Lage, es jedes Jahr zu machen, als beide Serien auf unserem Network liefen, also würde ich sagen, es ist extrem unwahrscheinlich."«9-1-1» wurde ursprünglich von FOX übernommen, als der Sender und das Studio 20th Television noch Teil desselben Unternehmens waren. Aber seit Disney das Studio 2019 übernommen hat, hat FOX nicht mehr den gleichen finanziellen Anteil an der Serie wie früher, obwohl sie eine der beliebtesten Sendungen des Senders ist. Laut einer Person, die mit der Produktion vertraut ist, belaufen sich die Budgets für die einzelnen Episoden von «9-1-1» auf mehr als 8 Millionen Dollar, wobei diese Zahl im Laufe der Serie immer weiter gestiegen ist.