Michael J. Fox glaubt nicht an «Back to the Future»-Reboot

Der schon lange an Parkinson erkrankte Schauspieler wird die Rolle nicht noch einmal aufnehmen.

Sollte sich Hollywood jemals für ein Reboot vonohne die Originalbesetzung entscheiden, sagt Michael J. Fox, dass er mit der Entscheidung im Reinen ist. "Ich bin nicht fanatisch", sagte Fox kürzlich gegenüber „Variety“. "Mach, was du willst. Es ist dein Film. Ich wurde bereits bezahlt." Das heißt aber nicht, dass er es für eine gute Idee hält. Fox glaubt auch, dass Robert Zemeckis, der Regisseur und Drehbuchautor der Trilogie, und sein Co-Autor Bob Gale ebenfalls nicht damit einverstanden wären."Ich glaube nicht, dass es sein muss", fügte Fox hinzu. "Ich glaube, Bob und Bob haben das sehr klug gemacht. Ich glaube nicht, dass es einen Neustart braucht, denn werden Sie etwas klären? Wirst du einen besseren Weg finden, die Geschichte zu erzählen? Ich bezweifle das."Wurde Fox jemals angesprochen, ob er nicht als zeitreisender Marty McFly nach Hill Valley zurückkehren wolle, nachdem die Serie 1990 mit «Zurück in die Zukunft Teil III» zu Ende ging? "Ich bin mir sicher, dass jemand darüber nachgedacht hat", sagt Fox gegenüber „Variety“. "Aber ich war zu diesem Zeitpunkt im Frühstadium von Parkinson, also weiß ich nicht, ob ich das übernehmen wollte. Gleich nachdem 'Teil Drei' gut gelaufen war, gab es vielleicht Gespräche darüber, aber ich habe mich nie darauf eingelassen."