Warner Bros. Discovery hat seine Talente ausgeladen

Köpfe

Bei der künftigen Programmpräsentation sollen sie von ihren Streikrechten Gebrauch machen.

Warner Bros. Discovery hat Talente gebeten, bei der Upfronts-Präsentation am Mittwoch nicht persönlich zu erscheinen, um diese Personen nicht in die Situation zu bringen, die Streikposten der Writers Guild of America während des laufenden Autorenstreiks überqueren zu müssen.Eine Quelle, die der Situation nahesteht, sagt, dass diese Entscheidung von WBD aus Respekt vor den Talenten und den streikenden Autoren getroffen wurde. Die Talente werden jedoch auf andere Weise in der Show vertreten sein, und die Veranstaltung wird alle Bereiche der WBD-Geschäftsabläufe abdecken.Der ursprüngliche Plan vor dem Streik sah ein starkes Programm vor, das auch große WBD-Stars wie Chip und Joanna Gaines von Magnolia Network umfasste, aber seit dem Beginn des Streiks am 2. Mai wurde das Programm gekürzt. Die Arbeitsniederlegung erfolgte, nachdem es der WGA und der Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) nicht gelungen war, einen neuen Vertrag abzuschließen. Die Quelle sagt, dass die WBD-Upfront-Präsentation immer noch im großen Stil stattfinden wird, aber nur Führungskräfte wie CEO David Zaslav und HBO- und Max-Chef Casey Bloys werden persönlich anwesend sein.